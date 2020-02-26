12 Teraflops. Esse é poder de processamento do novo console, que será lançado este ano. Entenda o que isso significa – e qual pode ser a resposta da Sony

O ano era 2013. A sétima geração de consoles estava chegando ao fim, e a Microsoft tinha motivos para comemorar: o Xbox 360 havia quase empatado, em número de unidades vendidas, com a toda-poderosa Sony e seu PlayStation 3. A empresa de Bill Gates se tornara uma potência no mercado de games, e tinha boas chances de assumir a liderança na próxima geração de consoles. Mas, aí, tropeçou feio.

Seu novo videogame, o Xbox One, era mais caro do que o PlayStation 4 (porque vinha de fábrica com o sensor de movimentos Kinect, o que acabou se mostrando um erro). E, pior ainda, ele era bem menos potente: seu chip de vídeo alcançava 1,31 teraflop, ou seja, era capaz de executar 1,3 trilhão de operações matemáticas por segundo. Bem menos do que o PS4, com 1,84 teraflop. O mercado juntou as duas coisas, e a Microsoft ficou para trás: até hoje, o Xbox One vendeu 47 milhões de unidades, menos da metade do PS4 (108,9 milhões). Em 2017, a Microsoft reconquistou a dianteira tecnológica com o Xbox One X, uma evolução do console com 6 teraflops de capacidade de processamento gráfico – mas era tarde demais para alcançar a Sony em vendas.

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Com os consoles da nona geração, que serão lançados este ano, essa corrida recomeça do zero. E a relação preço-potência é crucial para determinar quem irá vencê-la. A Microsoft foi a primeira a mostrar suas cartas: anunciou que seu novo console, o Xbox Series X, terá 12 teraflops e suporte a funções como ray tracing (técnica de iluminação que utiliza física real, e por isso gera cenas mais realistas) e variable rate shading: que permite direcionar o poder de processamento gráfico para determinados elementos da tela, tornando-os mais detalhados. Parece promissor. O preço do Xbox, o outro fator determinante, não foi divulgado – mas é possível que a Microsoft lance simultaneamente um segundo console, menos potente e mais barato.

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A Sony, por sua vez, ainda não mostrou seu trunfo. O hardware do PlayStation 5 já está finalizado – ele usará CPU e chip de vídeo da marca AMD, como o novo Xbox -, mas a Sony está mantendo a performance em sigilo. Isso tem alimentado dois rumores: um diz que o PS5 alcançará 9,5 teraflops, ficando abaixo do rival, e outro afirma que ele será mais poderoso que o console da Microsoft. São só rumores, sem comprovação. Como também é apenas um rumor, porém mais substancial, a informação de que a Sony estaria tendo dificuldade para manter em US$ 450 o preço do novo PlayStation. A informação é da agência Bloomberg, que cita fontes da empresa japonesa.

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Por muito tempo, os consoles de videogame foram vendidos abaixo do preço de custo. Seus fabricantes aceitavam ter prejuízo para conquistar um bom pedaço de mercado, vendendo muitos consoles – e depois recuperavam o dinheiro com os games em si (cujo valor contém um royalty pago à Sony, à Microsoft ou à Nintendo). Na última geração, isso mudou. O PS4 já foi lançado em break-even e logo, com o aperfeiçoamento de seu processo produtivo, passou a dar lucro. A Sony pretende, e talvez consiga, manter essa política na nova geração. Já a Microsoft pode estar disposta a bancar algum subsídio ao hardware – pois acredita-se que o custo de produção do novo Xbox esteja em torno de US$ 500. Lançando o aparelho por esse valor, que é uma espécie de limite psicológico da indústria de games (todos os consoles mais caros do que isso fracassaram), ela terá prejuízo – pois uma parte significativa dos US$ 500 ficará com o varejista.