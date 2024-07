“Nintendo World Championships: NES Edition” recria campeonato da era 8 bits

Em 1990, a Nintendo realizou o primeiro grande evento de e-sports: foi uma disputa entre jogadores de 29 cidades americanas, com a final em Los Angeles. A competição usou o console NES de 8 bits e um cartucho especialmente criado, com três jogos: Super Mario Bros., Rad Racer e Tetris.

As disputas eram presenciais, com os jogadores reunidos em locais públicos – a final aconteceu no Universal Studios e teve três vencedores (nas categorias até 11 anos, 12 a 17 anos e acima de 18 anos). Cada um recebeu US$ 10 mil, um carro, uma televisão de 40 polegadas -enorme para a época- e um troféu.

Esse campeonato é a inspiração de Nintendo World Championships: NES Edition, que será lançado na quinta-feira (18) para o console Switch. O game traz versões competitivas de 13 clássicos do NES: Balloon Fight, Donkey Kong, Excitebike, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby’s Adventure, Metroid, Super Mario Bros 1, 2 e 3, Super Mario Bros: The Lost Levels, The Legend of Zelda e Zelda II: The Adventure of Link.

Há quatro modos de jogo: Relógio, Campeonato Mundial, Sobrevivência e Festa. No modo Relógio, o objetivo é completar uma fase ou alcançar determinado objetivo (como pegar X moedas) no menor tempo possível. Conforme você vai conseguindo, o game desbloqueia novos desafios – mais de 150 ao todo. Isso significa que Nintendo World Championships: NES Edition também funciona bem como jogo single player, com uma árvore de progressão interessante e bem estruturada.

Mas seu foco, claro, são as disputas multiplayer. O modo Campeonato Mundial é igual ao Relógio, com uma diferença: ele é online, ou seja, os seus tempos são comparados aos marcados por outras pessoas, num ranking global. A cada semana, o game apresenta cinco novos desafios, distribuídos pelos 13 jogos.

No modo Sobrevivência, você tem de sobreviver a três rodadas contra outros sete jogadores online – completando os objetivos mais rápido do que eles conseguiram fazer. Esse modo é assimétrico, ou seja, você disputa contra os “fantasmas” das outras pessoas (gravações do gameplay delas).

Já no modo Festa, a ação é totalmente simétrica: offline, localmente, em 2 a 8 amigos. Cada pessoa joga usando metade de um joy con (para que oito pessoas joguem, é preciso ter quatro controles), e a tela da TV é dividida pelo número de participantes. Bem divertido.

“Nintendo World Championships: NES Edition” tem desafios interessantes, que prendem a atenção, e uma curva de dificuldade bem calibrada. Antes de começar cada desafio, o jogo sempre mostra o que você tem de fazer (e os botões que precisa apertar no controle). Isso significa que mesmo quem não jogou os clássicos do NES irá se divertir com o jogo – que está sendo lançado a um preço razoável, bem abaixo do valor normal do Switch.

Nintendo World Championships: NES Edition estará disponível a partir de 18/7, na loja online do Switch, por R$ 149.

