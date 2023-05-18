Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
SÓ R$ 9,90/MÊS! No Dia do Cliente, leve Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço. Assine agora!
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Cultura, Tecnologia

Novo “Zelda” consegue ir além do próprio hype – e vai entrar para a história dos games

Com 10 milhões de cópias vendidas no lançamento, "Tears of the Kingdom" prova o valor do estilo metódico e conservador da Nintendo

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 Maio 2023, 12h19 | Atualizado em 6 set 2024, 15h40
tela do game Zelda: tears of the kingdom
 (Nintendo/Reprodução)
Continua após publicidade
Novo “Zelda” consegue ir além do próprio hype – e vai entrar para a história dos games Priorizar nos meus resultados Google

Com 10 milhões de cópias vendidas já no lançamento, “Tears of the Kingdom” prova o valor do estilo metódico e conservador da Nintendo

Confesso: Não amo Zelda: Breath of the Wild. Ele mesmo, unanimidade de público e crítica, vencedor de 25 prêmios internacionais, considerado um dos melhores games de todos os tempos… não fez minha cabeça.

Provavelmente porque quando foi lançado, em 2017, eu não tinha um Switch, e acabei só pegando Zelda anos depois – quando já tinha jogado Death Stranding, uma obra-prima claramente inspirada no megahit da Nintendo. O mundo gigantesco, os inimigos esparsos, a dificuldade em atravessar o terreno, está tudo lá – só que com gráficos e história bem mais elaborados. 

Mas agora, com o novo Zelda: Tears of the Kingdom (lançado dia 12/5), a Nintendo volta a acertar em cheio: o jogo, que tem recebido notas altíssimas dos críticos, vendeu 10 milhões de cópias nas primeiras 72h. É o segundo lançamento mais bem-sucedido da história dos games (só perdendo para GTA V, que vendeu 11 milhões de cópias no primeiro dia). 

Siga
Continua após a publicidade

Ele é muito parecido a seu antecessor: a missão é atravessar um grande mundo aberto, lutando e resolvendo puzzles até encontrar a princesa, a fugidia Zelda. Tudo como antes. E essa semelhança é ótima. 

Continua após a publicidade

Zelda, tanto o anterior quanto o novo, é genial porque nele as coisas acontecem em escala humana, não ao estilo de videogame. O protagonista Link é frágil, e facilmente se cansa de correr, escalar, nadar. Pode morrer de frio. Suas armas quebram. As coisas são longe, você tem que pensar bem em como vai atravessar o mapa e transpor obstáculos.

Isso foi revolucionário em 2017, deu aos jogos de mundo aberto uma maturidade e sofisticação inéditas. E, hoje, ainda pode ser encantador. Faz com que, mesmo tendo gráficos simples e enredo lacônico, Tears of the Kingdom se torne incrivelmente imersivo. Ele consegue ser relaxante e desafiador ao mesmo tempo. É acessível, mas tem profundidade. 

Continua após a publicidade
tela do jogo Zelda: tears of the kingdom
(Nintendo/Reprodução)

A Nintendo é conhecida pelo excelente level design, e o jogo mostra bem isso: cada obstáculo, inimigo ou enigma aparece exatamente onde, como e quando deveria. Nada parece aleatório ou gratuito.

Continua após a publicidade

A função Ultrahand, com a qual você manipula determinados elementos dos cenários (para construir pontes e outras estruturas), é uma novidade interessante. Expande as possibilidades do game, sem quebrar sua harmonia. 

Por falar em harmonia, a trilha e os efeitos sonoros chamam muito a atenção. As músicas são bonitas e bem executadas, com uma qualidade rara em games. Também são, acima de tudo, pertinentes: conversam bem com a ação, e com os momentos mais contemplativos. 

Continua após a publicidade

Assim como seu antecessor, Tears of the Kingdom é gigantesco. A campanha principal tem aproximadamente 50 horas, que podem quase dobrar se você quiser fazer todos os objetivos secundários. Uma jornada e tanto – e que certamente vale a pena. 

A “nova” geração de consoles está completando dois anos e meio. Mas a Nintendo, mesmo ainda com hardware da geração passada, conseguiu produzir mais um clássico instantâneo. E rodando no Switch, um console que tem apenas 0,4 teraflop de capacidade de processamento gráfico – 25 vezes menos que o Xbox Series X e o PlayStation 5. 

Poder gráfico é importante. É ele que permite games cada vez mais bonitos e realistas.

Mas inteligência, competência e bom gosto podem ser armas tão poderosas quanto um caminhão de teraflops. Ou até mais.   

Zelda: Tears of the Kingdom

Foto da capa do jogo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; em fundo cinza.

Compre agora: Amazon - R$ 375
Publicidade
TAGS:
Games
Nintendo
zelda
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).