Ele combina várias frequências, remete a um fenômeno natural descoberto em 1827 pelo biólogo escocês Robert Brown e é a nova modinha do TikTok, onde já soma 88 milhões de execuções. Ouça o som – e saiba qual é a ciência por trás de seu suposto efeito.

Primeiro, vamos ouvir. Clique em play, abaixo, para escutar uma amostra do “ruído marrom”:

Até que é relaxante, não? Parece o som do mar, ou do vento. Mas é o brown noise (“ruído marrom”), que virou modinha no TikTok – onde os vídeos com a hashtag #brownnoise somam 88 milhões de visualizações. Supostamente, esse som tem até o poder de aliviar sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Mas o que é o ruído marrom? E por que ele tem esse nome?

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Talvez você não saiba, mas existem alguns sons com nomes de cor. Os mais conhecidos são o “ruído branco”, que contém a mesma intensidade sonora em todas as frequências audíveis pelo ouvido humano (o resultado lembra o som emitido por uma TV fora do ar), e o “ruído rosa”, que também é uma mistura de todas as frequências, só que um pouco mais intenso nos sons médios.

O ruído marrom é como o branco e o rosa, só que mais grave – porque as frequências médias e agudas estão presentes em menor proporção. Ele tem esse nome por causa do movimento browniano, um fenômeno identificado pelo biólogo escocês Robert Brown em 1827.

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Brown constatou que, quando partículas estão suspensas em um meio (ele usou pólen, mergulhado na água e observado por um microscópio), tendem a se movimentar de uma forma aleatória, mas ao mesmo tempo característica. Veja abaixo.

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O ruído marrom tem esse nome porque, se ele for representado graficamente, o resultado fica similar à representação de um padrão browniano, com mais elementos de baixa frequência (que oscilam menos vezes por segundo) e menos elementos de alta frequência (que oscilam mais vezes por segundo). Na prática, ele é mais agradável aos ouvidos do que os outros ruídos “coloridos”, já que é menos agudo – e por isso começou a fazer sucesso nas redes.

Mas e o déficit de atenção, onde entra? Existem alguns estudos científicos demonstrando que o ruído branco realmente pode melhorar a concentração de crianças com TDAH. Os adeptos do ruído marrom, sobre o qual não há estudos similares, simplesmente transpuseram essas conclusões.

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Uma hipótese sobre o efeito do ruído branco (e, presumivelmente, do marrom) é que ele cria um estímulo constante, que ocupa e sacia o cérebro – atenuando a sensação de inquietação e desconcentração causada, em quem sofre de TDAH, pela falta do neurotransmissor dopamina.

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Ele é, no mínimo, bem calmante – lembra o som de ondas quebrando na praia. E mal não faz. Desde que você tome um cuidado bem importante: o volume dos seus fones de ouvido. A exposição prolongada a sons altos causa danos auditivos irreversíveis – e aqueles contínuos e agradáveis, como o ruído marrom, podem ser especialmente perigosos (porque o volume pode não parecer tão alto quanto realmente está).

Se você for escutar o ruído marrom – o YouTube está cheio de versões e variações, com chuva e outros sons relaxantes adicionados -, ouça sempre em volume baixo e evite a exposição contínua (parando a cada 15 ou 30 minutos, por exemplo, para dar tempo de os ouvidos descansarem).