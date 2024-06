Começa nesta quarta-feira, dia 26 de junho, a primeira edição da Gamescom Latam – a versão latino-americana da feira alemã Gamescom, o maior evento de games do mundo. O primeiro dia do evento será restrito à imprensa e membros da indústria; para o público em geral, a Gamescom abre na quinta e vai até domingo (30).

Os visitantes poderão experimentar mais de 400 games, de empresas como Nintendo, Microsoft, Epic Games, Ubisoft, Warner e Bandai Namco. No estande da Epic, além de jogar Fortnite, os visitantes poderão conferir atividades e espaços criados por terceiros dentro do game, com o Unreal Editor para Fortnite (UEFN).

No estande da Nintendo, destaque para o novo Luigi’s Mansion 2 HD, com lançamento global nesta semana, e títulos como Princess Peach: Showtime, Mario vs. Donkey Kong, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Mario Kart 8 Deluxe.

A Microsoft será representada por seu programa ID@Xbox, que estimula o desenvolvimento de games independentes para o Xbox – com uma palestra no dia 27 e a apresentação de jogos como Dungeons of Hinterberg (Microbird), Sopa (Studio Bando) e Flock (Hollow Ponds).

Haverá, também, a apresentação de um novo console: o portátil Zeenix, que marca a volta da empresa brasileira TecToy ao mercado de games. O Zeenix é um PC gamer de mão, na mesma linha do Steam Deck e outros modelos lançados no mercado internacional, como Legion Go (Lenovo), ROG Ally (Asus) e Claw (MSI).

Ele roda Windows 11 e terá duas versões, Lite e Pro: a primeira possui APU Athlon 3050, 8 GB de RAM e SSD de 256 GB, e a segunda vem com Ryzen 7 6800U, 16 GB de RAM e SSD de 512 GB. O Zeenix terá um launcher próprio, mas também permitirá a instalação de qualquer outro software Windows, como a Steam e a Epic Games Store. O console, cujos preços e data de lançamento ainda não foram divulgadas, poderá ser conferido no estande da TecToy.

Outra empresa de hardware, a Logitech, também estará na feira. Em seu estande, será possível participar do G Challenge, um desafio de automobilismo com volantes da marca – os 20 primeiros a marcar voltas abaixo de 2:20 ganharão bonés da marca, e quem marcar o melhor tempo de cada dia levará de presente um volante Logitech G29. A empresa também promoverá desafios com games de tiro, usando os teclados da marca.

A Gamescom Latam terá uma programação de palestras para desenvolvedores de games e conversas com profissionais da indústria, como Chance Glasco (produtor de Call of Duty) e Pawel Sasko (diretor do estúdio CD Projekt Red, de Cyberpunk 2077). Além disso, haverá a premiação BIG Festival, que elegerá os melhores jogos em 16 categorias.

A Gamescom Latam será realizada no São Paulo Expo (km 1,5 da Rodovia dos Imigrantes), com entrada pelo pavilhão 5. Haverá uma linha de ônibus circular saindo da estação Santos-Imigrantes do metrô.

O acesso ao evento custa R$ 290, mas há opções mais acessíveis, como a meia-entrada para estudantes, e o ingresso social, que pode ser comprado por qualquer pessoa e custa R$ 165 – já incluindo uma doação de R$ 10 para a ONG AbleGamers Brasil.

