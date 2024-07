OpenAI anuncia parceria com laboratório que criou a bomba atômica

A empresa americana OpenAI, criadora do ChatGPT e outros algoritmos de inteligência artificial, anunciou uma parceria com o Los Alamos National Laboratory (LANL) – que na década de 1940 foi o centro de pesquisas do Projeto Manhattan, que resultou na criação da bomba atômica.

Segundo a OpenAI, o acordo com o Los Alamos irá avaliar como os cientistas do laboratório podem utilizar “modelos multimodais” (IAs que são capazes de trabalhar com vários tipos de dado, como textos, imagens e números) de forma segura em suas pesquisas – com ênfase nos estudos de biotecnologia.

O LANL costuma ser associado à física, mas também realiza pesquisas em outras áreas, incluindo nanotecnologia, medicina e biologia. Ele é subordinado ao Department of Energy – que, em 2023, publicou um relatório confidencial afirmando que a Covid-19 provavelmente se originou de um acidente de laboratório no Instituto de Virologia de Wuhan, na China.

Relacionadas A guerra invisível

A guerra invisível Tecnologia Por dentro da NSA: a superagência que grampeou a internet

Segundo a OpenAI, o Los Alamos irá estudar o uso do algorimo GPT-4o, incluindo “seus sistemas de voz, ainda não lançados”, para “avaliar a habilidade de iniciantes e experts na execução de um protocolo seguro, que consiste em experiências padrão de laboratório”.

Continua após a publicidade

As tarefas, afirma a empresa, “podem incluir transformação (por exemplo, introduzir material genético num organismo), cultura celular (manter e propagar células in vitro), e separação celular (por meio de centrifugação).” Ou seja: num primeiro momento, o GPT-4o será usado como uma espécie de professor, dialogando com os cientistas do Los Alamos e avaliando seu desempenho nesses procedimentos.

Mas, no futuro, a adoção da IA pode ir além disso. Ao anunciar a parceria com o laboratório, a OpenAI destacou que a empresa Moderna, criadora de uma das vacinas contra o Sars-CoV-2, já utiliza inteligência artificial para analisar os dados gerados por suas pesquisas.

A OpenAI tem chamado a atenção por sua proximidade com o governo americano. Em junho, a empresa anunciou que o general aposentado Paul M. Nakasone passaria a fazer parte do seu conselho diretor. Entre 2018 e 2023, Nakasone foi o diretor da National Security Agency (NSA), a principal agência de espionagem americana.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram