Pulseira dobra bateria do Apple Watch, mas com um porém

O relógio da Apple ainda nem foi lançado — sexta-feira a empresa começou a aceitar encomendas, nos EUA e em outros 8 países, mas o produto so estará disponível dia 24 –, e já ganhou um acessório: a pulseira Wipowerband, que promete dobrar a autonomia da bateria. O produto tem uma segunda bateria, que fica dentro da pulseira. Você simplesmente troca a pulseira original por essa, que é bem levinha -pesa apenas 20 gramas- e ganha o dobro de autonomia. Bem legal. A desvantagem é que ela é rígida, não dobra nem se amolda aos contornos do seu pulso. Não parece muito confortável. O acessório estará disponível em preto, azul, laranja e rosa, e vai custar US$ 89 (pequena, para o Apple Watch de 38 mm) e US$ 99 (para o Apple Watch de 42 mm). Bem que podiam fazer uma versão flexível -inclusive porque a tecnologia necessária já existe.