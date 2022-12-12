Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Reator de fusão nuclear consegue produzir mais energia do que consome

Governo dos EUA deve anunciar nesta terça a proeza, que a ciência persegue há décadas - e representa o primeiro passo para transformar a fusão em uma fonte de energia limpa e quase infinita, que poderia mudar o mundo

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 dez 2022, 18h44 | Atualizado em 6 set 2024, 10h21
Foto mostrando o interior caótico de um reator nuclear.
 (Jason Laurea/Lawrence Livermore National Laboratory/Reprodução)
Continua após publicidade
Reator de fusão nuclear consegue produzir mais energia do que consome Priorizar nos meus resultados Google

Governo dos EUA anunciou nesta terça a proeza, que a ciência persegue há décadas – e representa o primeiro passo para transformar a fusão em uma fonte de energia limpa e quase infinita, que poderia mudar o mundo

O Lawrence Livermore National Lab (LLNL), um centro de pesquisas que desenvolveu as bombas atômicas dos EUA durante a Guerra Fria, agora conseguiu alcançar outro marco: fazer um reator de fusão nuclear gerar mais energia do que ele consome para funcionar.

Um reator experimental do Lawrence Livermore produziu o equivalente a 3,15 megajoules de energia: 53% a mais do que os 2,05 megajoules que ele gastou para realizar a fusão. Em 2018 e 2021, o laboratório já havia conseguido gerar energia excedente a partir da fusão, mas em quantidades irrisórias e/ou por períodos extremamente curtos, da ordem de 150 picossegundos (1 picossegundo equivale a 0,000000000001 segundo). 

A energia gerada agora, 1,1 megajoule, equivale a 306 watts/hora – daria para alimentar uma televisão de 55 polegadas e um PlayStation 5. Ou seja, não é muito: foi um teste em escala bem reduzida. Mas mostra que a tecnologia realmente pode funcionar, e por isso o feito está sendo considerado um marco histórico – tanto que nesta terça-feira (13) o Department of Energy, do governo americano, realizou um evento para anunciá-lo (transmitido, a partir do meio-dia, pelo site www.energy.gov/livestream). 

Siga
Continua após a publicidade

Dominar a fusão nuclear é algo extremamente difícil, que a ciência persegue há décadas sem sucesso. Tanto é assim que os físicos até criaram uma piada: “A fusão nuclear é a energia do futuro. E sempre vai ser”. Sempre vai ser, no caso, significa que ela nunca se tornará viável. Não é fácil iniciar, controlar e manter a fusão, pois ela requer temperaturas altíssimas, de até 100 milhões de graus Celsius.

Mas, piadinhas à parte, ela vem dando passos importantes. Este ano, o LLNL anunciou ter alcançado a chamada “ignição”, em que o reator consegue sustentar as reações de fusão sem precisar de energia externa. E o ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), um projeto conjunto entre EUA, Europa, Rússia e China que está em construção há 15 anos, finalmente deve ficar pronto em 2025.

Continua após a publicidade

Os reatores de fusão costumam usar deutério e trítio, dois isótopos (variações) do hidrogênio. Você coloca os dois dentro do reator e bombardeia com eletricidade (o reator do LLNL usa lasers, mas o princípio é similar). Com isso, eles se transformam em plasma – um gás eletrificado, que reage a campos magnéticos. O reator usa ímãs para segurar esse plasma, e a pressão dentro dele vai aumentando, até que o deutério e o trítio se fundem.

Quando isso acontece, há liberação de energia na forma de calor – que você então usa para ferver água, cujo vapor movimenta uma turbina, gerando eletricidade. Explicamos melhor o processo na reportagem “A corrida maluca da fusão nuclear”, publicada pela Super em 2019. A “corrida maluca” do título, aliás, é porque também dá para fazer a fusão na garagem de casa, algo que hobbistas, curiosos e apaixonados por ciência já conseguiram – contamos alguns casos na matéria. 

Continua após a publicidade

O problema, seja em reatores caseiros ou nos laboratórios de pesquisa, é que você gasta energia para gerar e confinar o plasma. E é uma quantidade maior do que o reator produz, na forma de calor. Ou seja, ele tem rendimento negativo – logo, não serve para gerar energia. Foi esse obstáculo que, agora, o Lawrence Livermore conseguiu superar.  

A fusão nuclear promete resolver todos os problemas da fissão, que é usada hoje nas usinas nucleares. Os reatores de fissão usam substâncias relativamente exóticas, como urânio enriquecido, precisam de refrigeração constante (se o fluxo de água parar, o núcleo do reator pode derreter), e geram dejetos radioativos, que têm de ser armazenados com cuidado. 

Continua após a publicidade
DivisaoUniao
(Estevan Silveira / Carol Malavolta/Superinteressante)

Já a fusão usa materiais abundantes – o deutério, seu principal ingrediente, está presente na água do mar. Um litro de água salgada poderia gerar energia equivalente a 300 litros de gasolina (e o outro ingrediente da fusão, o trítio, é produzido dentro do próprio reator, a partir do lítio).

Continua após a publicidade

O reator também é considerado mais fácil de controlar em situações anormais: se houver algum problema, a fusão tende a parar sozinha (não é como a fissão, que pode continuar de forma descontrolada, gerando calor suficiente para derreter o reator). 

E a fusão não gera lixo radioativo. Seus únicos subprodutos são gás hélio, que é inofensivo, e nêutrons (partículas subatômicas que são absorvidas pelas paredes do próprio reator).

Ela é limpa, praticamente infinita – e, ao contrário das energias eólica e solar, não está sujeita a variações climáticas. Se um dia se tornar comercialmente viável, poderá substituir totalmente os combustíveis fósseis, resolvendo o problema das emissões de CO2 e do aquecimento global. 

Em suma: no papel, a fusão é a fonte de energia ideal. Devemos nossa vida a ela, inclusive – o Sol usa a fusão nuclear para gerar calor. Mas explorá-la aqui, na Terra, é um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou.

Publicidade
TAGS:
energia
energia elétrica
Energia nuclear
física
FUSÃO NUCLEAR
Sustentabilidade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).