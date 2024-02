Sonda levou backup da Wikipedia para a Lua

Primeira missão americana a pousar na Lua em 50 anos carrega 30 milhões de páginas, incluindo 70 mil livros, 10 mil gravações de voz e uma cópia completa da enciclopédia online

A sonda Nova-C, da empresa Intuitive Machines, realizou a primeira alunissagem dos EUA em 50 anos na última quinta-feira (22). Talvez você tenha visto essa notícia – e, também, o anúncio de que a sonda teria pousado de lado (o que pode prejudicar seu funcionamento, e fez as ações da Intuitive despencarem 30%).

O que você não deve saber é que a sonda levou consigo um backup do conhecimento humano, com 30 milhões de páginas: uma cópia completa da Wikipedia em inglês, 70 mil livros reunidos pelo Projeto Gutemberg e uma coletânea com 10 mil gravações de voz fornecida pelo Earthling Project, do SETI Institute (grupo que usa radiotelescópios para tentar captar sinais de civilizações extraterrestres).

Esses dados foram entalhados em plaquinhas NanoFiche, que são feitas de níquel e ouro – e, segundo seus criadores, têm durabilidade estimada em milhões de anos. As informações são impressas de forma direta e analógica, como numa folha de papel, e podem ser lidas com microscópio (não exigem o uso de um sistema digital).

Continua após a publicidade

A ideia é facilitar ao máximo a eventual recuperação dos dados. O projeto, batizado de Lunar Library, pretende funcionar como um backup do conhecimento humano – que, como todo bom backup, fica armazenado “off-site”, ou seja, em um lugar à parte.

“Pela primeira vez na história, podemos garantir que as conquistas, a história, a literatura, linguagens, ciências, artes, música, filme, filosofias e religiões irão persistir, não importa o que acontecerá na Terra”, declarou a Arch Mission Foundation, organizadora da biblioteca espacial.

Continua após a publicidade

A fundação já havia tentado enviar esse backup em 2019, a bordo da missão israelense Beresheet, mas não obteve sucesso – a sonda se espatifou ao tentar pousar no solo lunar.

Além das fichas contendo a biblioteca lunar, a Nova-C levou 12 outras cargas, incluindo câmeras, refletores e instrumentos científicos da Nasa e objetos fornecidos por empresas privadas.

A marca de roupas Columbia, por exemplo, enviou um pedaço de seu tecido Omni-Heat, cuja refletividade térmica será testada. A missão também inclui 125 bolinhas de aço, com 2 cm de diâmetro, esculpidas pelo americano Jeff Koons – trata-se de uma obra de arte, representando as conquistas humanas ao longo da história.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram