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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Transfusão de sangue de ratos velhos para outros mais jovens causa envelhecimento

Células dos ratos jovens pararam de se renovar, e eles ficaram fisicamente mais fracos; resultado sugere que o desgaste natural causado pelo tempo não é o único mecanismo que faz animais envelhecerem

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2022, 16h00 | Atualizado em 6 set 2024, 10h24
Foto de um rato em ambiente de laboratório.
 (picture alliance/Getty Images)
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Transfusão de sangue de ratos velhos para outros mais jovens causa envelhecimento Priorizar nos meus resultados Google

As células dos ratos jovens pararam de se renovar, e eles ficaram fisicamente mais fracos; resultado sugere que o desgaste natural causado pelo tempo não é o único mecanismo que faz animais envelhecerem

As células do seu corpo se multiplicam, e se renovam, 330 bilhões de vezes por dia. Mas esse processo não é perfeito. A cada duplicação, os telômeros (as pontas dos cromossomos) perdem um pedaço, e ficam um pouquinho mais curtos. Até que eles ficam curtos demais, e as células não conseguem mais se multiplicar. Elas param de se reproduzir, os tecidos deixam de se renovar, a pele e os demais órgãos começam a acumular desgaste. E você envelhece.

Esse fenômeno se chama senescência, e é uma consequência normal e inevitável da duplicação celular. Mas um estudo recém-publicado por cientistas da Universidade da Califórnia mostra que a passagem do tempo e o encurtamento dos telômeros podem não ser os únicos fatores envolvidos no envelhecimento. 

Os pesquisadores colheram sangue de ratos mais velhos, com 2 anos de idade (cobaias da linhagem C57BL/6, que vive no máximo três anos), e o injetaram em ratos bem jovens, de apenas três meses. Resultado: duas semanas depois, os animais jovens estavam fisicamente mais fracos, e com maior proporção de células senescentes no fígado, nos rins e nos músculos. Eles estavam envelhecendo – por causa daquela transfusão de sangue. 

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O contrário também parece ser verdadeiro: nos últimos anos, vários estudos indicaram que o sangue de animais jovens pode rejuvenescer certos tecidos de cobaias mais velhas. Isso supostamente acontece devido aos níveis maiores ou menores de substâncias como albumina, ocitocina e TGF-beta (uma proteína relacionada à duplicação celular) no sangue. 

Ou seja: além do encurtamento dos telômeros, da parada na reprodução das células, e do desgaste resultante, o envelhecimento também depende de outros fatores – que talvez possam ser controlados. 

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Em tese, seria possível repor (ou retirar) artificialmente determinados compostos do sangue, e com isso desacelerar, interromper ou até reverter o envelhecimento. Mas esse tipo de  rejuvenescimento induzido só foi testado em ratos, e por períodos bem curtos. Não se sabe se funcionaria por mais tempo, e quais podem ser os efeitos colaterais.

O efeito do sangue jovem também nunca foi comprovado cientificamente em humanos. Mas já foi testado na prática: nos Estados Unidos, uma empresa comercializava o sangue de doadores jovens por US$ 8 mil a dose, prometendo rejuvenescimento. Ela parou de fazer isso em 2019, após receber uma advertência da FDA.

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Envelhecimento
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