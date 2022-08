As células dos ratos jovens pararam de se renovar, e eles ficaram fisicamente mais fracos; resultado sugere que o desgaste natural causado pelo tempo não é o único mecanismo que faz animais envelhecerem

As células do seu corpo se multiplicam, e se renovam, 330 bilhões de vezes por dia. Mas esse processo não é perfeito. A cada duplicação, os telômeros (as pontas dos cromossomos) perdem um pedaço, e ficam um pouquinho mais curtos. Até que eles ficam curtos demais, e as células não conseguem mais se multiplicar. Elas param de se reproduzir, os tecidos deixam de se renovar, a pele e os demais órgãos começam a acumular desgaste. E você envelhece.

Esse fenômeno se chama senescência, e é uma consequência normal e inevitável da duplicação celular. Mas um estudo recém-publicado por cientistas da Universidade da Califórnia mostra que a passagem do tempo e o encurtamento dos telômeros podem não ser os únicos fatores envolvidos no envelhecimento.

Os pesquisadores colheram sangue de ratos mais velhos, com 2 anos de idade (cobaias da linhagem C57BL/6, que vive no máximo três anos), e o injetaram em ratos bem jovens, de apenas três meses. Resultado: duas semanas depois, os animais jovens estavam fisicamente mais fracos, e com maior proporção de células senescentes no fígado, nos rins e nos músculos. Eles estavam envelhecendo – por causa daquela transfusão de sangue.

O contrário também parece ser verdadeiro: nos últimos anos, vários estudos indicaram que o sangue de animais jovens pode rejuvenescer certos tecidos de cobaias mais velhas. Isso supostamente acontece devido aos níveis maiores ou menores de substâncias como albumina, ocitocina e TGF-beta (uma proteína relacionada à duplicação celular) no sangue.

Ou seja: além do encurtamento dos telômeros, da parada na reprodução das células, e do desgaste resultante, o envelhecimento também depende de outros fatores – que talvez possam ser controlados.

Em tese, seria possível repor (ou retirar) artificialmente determinados compostos do sangue, e com isso desacelerar, interromper ou até reverter o envelhecimento. Mas esse tipo de rejuvenescimento induzido só foi testado em ratos, e por períodos bem curtos. Não se sabe se funcionaria por mais tempo, e quais podem ser os efeitos colaterais.

O efeito do sangue jovem também nunca foi comprovado cientificamente em humanos. Mas já foi testado na prática: nos Estados Unidos, uma empresa comercializava o sangue de doadores jovens por US$ 8 mil a dose, prometendo rejuvenescimento. Ela parou de fazer isso em 2019, após receber uma advertência da FDA.

