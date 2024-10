3 melhores jeitos de fazer tarefas simples

(Tá segurando errado, amigo)

Algumas perguntas movem o mundo. E as respostas podem mudar para sempre nossa vida. Sabendo disso, três pesquisadores japoneses parou um dia e questionou: seria possível comer um sanduíche sem fazer sujeira?

Um especialista em fluídos mecânicos, outro em engenharia, e outro em odontologia trabalharam durante quatro meses atrás dessa resposta. Eles criaram um programa de computador que avaliava como as partículas do lanche interagem entre si. E a partir disso bolaram uma maneira de comer sem fazer bagunça. É assim: abrace o lanche com as duas mãos, com o polegar e o mindinho na parte de trás do lanche e os outros três dedos na parte frente. Segure com firmeza, mas sem muita força. Pronto, sucesso.

Mas há ainda outra complicação na hora de comer um hambúrguer: vencer a guerra contra o catchup. Ele insiste em não sair quando o pote não está mais tão cheio. Mas seus problemas acabaram. Antes, uma explicação: o catchup demora para sair da embalagem por ser um fluído não newtoniano. Sacou? Bem, isso quer dizer que a viscosidade dele não é muito bem definida, às vezes o líquido fica meio sólido, às vezes mais líquido. E fechado lá no potinho, a tendência é que fique mais sólido. Só para complicar sua vida.

A solução veio do MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos EUA). Eles criaram o LiquiGlide, uma espécie de lubrificante feito de materiais não tóxicos. Quando adicionado à garrafa, ele permite que você tire até a última gota de catchup. Olha só como funciona bem:

Mas, ok, você precisa de uma solução imediata e fácil. É só chacoalhar o pote. Segundo pesquisadores, isso faz as partículas se misturarem e deixa o catchup um pouco mais líquido.

Agora a última descoberta é velha – old but gold. E tem a ver com a sua sobremesa. É provável que você sempre tenha cortado um bolo redondo da mesma maneira como cortamos pedaços de pizza, em triângulos. Grande erro. Em 1906, o cientista Francis Galton descreveu a melhor forma de cortar bolos. Aprenda: pegue a faca e divida-o ao meio, em seguida, paralelamente, faça outro corte do mesmo tamanho. Pronto, você tem um pedaço – e dos grandes. Agora junte o bolo outra vez e coloque um elástico. Guarde-o assim. Da próxima vez que for pegar um pedaço, corte da mesma forma (se você não entendeu, dá uma olhada no vídeo abaixo). A vantagem é que assim você não deixa a parte interna do bolo entrar em contato com o ar. E isso faz com que ele fique fresco por mais tempo!

