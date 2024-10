4 dicas da ciência para ter um casamento feliz

Quer se casar e viver feliz para sempre com seu par? Bem, é preciso fazer as escolhas certas durante o namoro… e até mesmo antes de encontrar seu grande amor. Bem, os segredos revelados por pesquisadores americanos podem parecer um pouco ultrapassados. Mas a conclusão surgiu depois de acompanharem a vida de mil casais de namorados ao longo de cinco anos – 418 deles se casaram e mostraram aos pesquisadores quais fatores afetavam a qualidade do casamento. Dá uma olhada.

TENHA POUCOS PARCEIROS SEXUAIS

Goste você ou não, mas parece que experiência não garante felicidade. Entre os participantes, a média de parceiros sexuais era de cinco. Mas os mais felizes com o casamento estavam entre os 23% que haviam transado com apenas uma pessoa além do cônjuge. “Mais experiência pode aumentar a atenção para parceiros alternativos. E uma forte crença de alternativas parece atrapalhar o comprometimento (e a satisfação com ele)”, diz a pesquisa.

PENSE BEM ANTES DE MORAR JUNTO

Melhor juntar os chinelos só depois de planejar o casamento. Nada de entrar nessa só para ter alguém com quem dividir as contas e economizar dinheiro. Segundo a pesquisa, quem segue esse caminho precipitado às vezes permanece nele, mesmo infeliz, só por ser difícil sair. Já os casais que haviam decidido morar junto com o plano de casar já em andamento estavam mais certos sobre o relacionamento e tendiam a ser mais felizes.

FAÇA UMA FESTA DE CASAMENTO

Rituais são importantes. E eles precisam ser grandes. Com pelo menos 150 convidados. Diz a pesquisa que quanto mais testemunhas, mais as pessoas levam a sério o compromisso. E entre os participantes, 41% dos que haviam feito festa se diziam bem satisfeitos com o relacionamento. Em comparação, dos sem-festa só 28% atingiam essa mesma satisfação.

TENHA FILHOS SÓ DEPOIS DE CASAR

Essa parece importante. Só 3% dos casais que haviam tido filho antes do casamento conseguiam chegar a um relacionamento de qualidade. Por outro lado, entre os casais já casados, que tiveram filhos só depois da festa, 44% eram bem felizes.

E aí, você concorda? Ou parece uma grande bobeira?

(Via Spring)

Crédito da foto: flickr.com/max78/

