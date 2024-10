4 motivos científicos para comer chocolate sem culpa

O fato de chocolate ser uma delícia não afasta sua culpa ao devorá-lo? Tudo bem, a ciência vai deixar sua consciência mais leve. Confira essa lista de bons motivos para comer chocolate sem qualquer remorso (mas lembre-se sempre da moderação, ok?)

Um grupo de 60 idosos passaram por testes iniciais para medir a capacidade de raciocínio e memorização. Aí, todos precisaram fazer uma mudança na dieta: todos os dias, durante um mês, teriam de tomar duas xícaras de chocolate quente. Um desafio e tanto. Só que havia uma diferença. Metade dos velhinhos tomou uma bebida diferente, com baixo teor de flavonoides (substância presente em níveis altos no chocolate amargo), enquanto os outros ingeriram uma quantidade grande desse composto. Bem, ao fim dos 30 dias, eles refizeram os testes. E aí vem a notícia mais maravilhosa do estudo: todos os 60 velhinhos se saíram melhor. O chocolate, com concentrações baixas ou não de flavonoides, melhora o fluxo sanguíneo no cérebro. Aí você fica mais ligeiro.

Mas o chocolate amargo (com 70% a 80% de cacau) leva a melhor quando o assunto é o coração. Pesquisadores australianos examinaram dados de 2 mil pessoas com pressão alta e predisposição para desenvolver doenças cardíacas. Consultaram também quanto consumiam de chocolate por dia. Prepare-se: concluíram que consumir 100 gramas de chocolate amargo POR DIA pode reduzir sua pressão sanguínea. Se todo mundo adotasse essa dieta, até 10,5 milhões de derrames, 49 milhões ataques cardíacos leves e outros 10 milhões fatais poderiam ser evitados a cada década no mundo todo.

Melhor que maracujá, se bobear. Lá na Suíça, um país de total perdição para chocólatras, pesquisadores convidaram pessoas que eram altamente estressadas, segundo elas mesmas, para comer 40 gramas de chocolate amargo por dia. O nível de cortisol delas ao final da experiência diminuiu significativamente. De acordo com o estudo, o chocolate modificou o metabolismo dos voluntários e, por isso, houve uma “normalização dos sinais sistêmicos de estresse”.

E o melhor de tudo é que essa felicidade não acaba na hora de encarar a balança! Pesquisadores da Universidade da Califórnia analisaram a dieta e o índice de massa corporal de 2 mil pessoas. Quem comia chocolate regularmente, ainda que com moderação, era mais magro do que aqueles que nunca comiam o doce.