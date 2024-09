6 dicas para cumprir suas promessas de fim de ano

Fim de ano é sempre a mesma história: você promete que em janeiro vai começar a praticar esportes, beber menos, parar de fumar, comer melhor, procurar um novo emprego… E quantos desses projetos realmente viram realidade?

Bem, se você nunca cumpre essas promessas, não se envergonhe. É difícil mesmo. A maioria nunca chega lá: só 8% das pessoas cumprem as promessas de ano novo, segundo uma pesquisa da Universidade de Scranton, nos Estados Unidos (é, Scranton, igual em The Office. Que ironia).

Mas se você conseguir colocar alguma resolução em prática pelos primeiros 30 dias, as chances de cumprir de verdade sua promessa triplicam. É que depois desse tempo, você já se acostumou às restrições ou à mudança de vida. Aí tudo fica mais fácil.

A dica é do pesquisador Rory Vaden, especialista em autodisciplina e autor do livro Take the Stairs: 7 Steps to Achieving True Success. Ele também publicou em um estudo com seis dicas para superar as dificuldades do primeiro mês. Vai que funciona…

1. Escolha apenas uma resolução

Quanto mais promessas, maior a dificuldade em cumprir qualquer uma delas. Isso porque mudar seus hábitos exige um gasto considerável de energia e tempo (e disposição). Segundo Vaden, você está praticamente fadado ao fracasso se tiver uma lista longe de promessas… Portanto, pense direitinho e apague nove das 10 mudanças obrigatórias que você queria para 2019.

2. Pague pelo fracasso

Conte para alguém sobre a sua promessa e defina um valor a ser pago. A punição pode ser financeira ou outra qualquer, como encarar algo ridículo ou que demande um exercício físico desgastante.

3. Não mensure os resultados

Quem começa uma dieta sempre sofre mais nos primeiros dias. E nem sempre a maldita balança mostra bons resultados logo de cara. É por isso que muita gente desiste. O esforço parece não valer a pena. Vaden recomenda que você se esqueça dos resultados e se concentre nos esforços.

4. Cheque o progresso

Progresso do esforço, não dos resultados. Por exemplo: se a ideia é perder 5 kg, não consulte a balança semanalmente. Mas reserve um horário para relembrar como você tem se saído bem: deixou de comer sorvete após o almoço, reduziu porções. Isso vai te deixar mais motivado. A dica é programar um alarme semanal no seu celular só para tirar uma meia hora e fazer o balanço de seus avanços.

5. Comece do zero toda semana

Sabe aquele papo do Alcoólatras Anônimos “só por hoje”? Pois é, adapte para a sua vida. Comemore se conseguir passar sete dias sem descumprir a promessa. Mas, lembre-se, um deslize e a contagem até os 30 dias recomeça. Ah, mas tem uma parte boa nisso: se você seguiu o plano à risca na última semana, tudo bem. Sempre tem uma segunda-feira para recomeçar.

6. Conte com um amigo

Alguém precisa te ajudar a manter o ânimo. Se você encontrar alguém que, por exemplo, também se comprometeu a correr todos os dias pela manhã, seu desafio vai ser mais divertido. E bem mais fácil de ser cumprido.

Boa sorte. E feliz ano novo!