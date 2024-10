Casar-se com melhor amigo é o segredo da felicidade

Não precisa fazer o papel desesperado de Julia Roberts no filme “O casamento do meu melhor amigo”. O segredo é ter uma relação tão saudável e sincera com seu amor que ele passe a ser tão parceiro e próximo quanto é seu melhor amigo. Aí é só felicidade.

Pesquisadores avaliaram dados de solteiros, recém-casados e dos casais unidos há muitos anos. E chegaram a três conclusões sobre casamento: pessoas casadas são mais felizes que as solteiras; não apenas durante a fase de lua de mel (nos dois primeiros anos), os benefícios se estendem no por muitos e muitos anos; e casais que viam no parceiro o melhor amigo lideravam o ranking dos mais felizes.

Amizade e parceria, e não o amor romântico, são os fatores que tornam os casais felizes. “Ter alguém com quem conversar e dar suporte nos momentos difíceis pode ajudar a explicar por que é um pouco difícil viver sem um companheiro”, diz Shawn Grover, um dos autores da pesquisa. É para esse tipo de relacionamento, vazio de egoísmo, que valem tantas pesquisas boas sobre casamento (faz bem ao coração, aos ossos, etc).

Continua após a publicidade

Agora, para o resto, óh, vale esse aqui: casamento pode levar você à morte.

Leia também:

4 dicas da ciência para ter um casamento feliz

Casamento te faz economizar 5 mil reais por ano

Casamento é melhor do que apenas morar junto