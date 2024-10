Comprar games deixa você mais feliz

Torrar seu dinheiro em roupas pode até render uma felicidade imediata. Mas é efêmera. Melhor mesmo gastar com atividades que rendam experiências novas e boas memórias, como viajar, pular de paraquedas ou… comprar um jogo de videogame! Parece estranho, mas a ciência garante que é verdade: games também vendem experiências. E por isso deixam você tão feliz.

Foi o que psicólogos americanos descobriram ao convidar 148 pessoas para um teste. Todos tiveram de escrever sobre a última vez em que gastaram pelo menos 10 dólares (e no máximo 10 mil dólares) com alguma coisa. Em seguida, eles encaixaram a tal compra em uma das 20 categorias apresentadas pelos pesquisadores (viagem, produtos de beleza, jantar, videogames ou jogos, instrumentos musicais, roupas, etc). E classificaram o gasto como “puramente material” ou “experiencial”. Para finalizar, todos responderam a algumas questões para mostrar o grau de felicidade e bem-estar que o produto havia proporcionado.

Bem, em geral, o custo não tinha muito a ver com a felicidade da aquisição. A verdade é que quanto mais experiências, histórias e boas memórias aquele dinheiro rendia, maior era a satisfação relatada pelas pessoas. Surpreendentemente, jogos de videogame e computador rendiam boas experiências. Não eram considerados produtos puramente materiais, mas algo capaz de render novas vivências. E por isso os participantes se sentiam tão felizes com a compra de um joguinho…

Pronto, mais uma desculpa da ciência para você passar e horas viciado em algum desses jogos.

Você concorda? Um game é mesmo capaz de trazer essa felicidade toda?

Crédito da foto: flickr.com/joybot

