Concentração é a chave para o orgasmo feminino

Mulheres precisam de mais estímulos do que homens para chegar ao orgasmo. Isso é fácil de perceber. Mas há uma explicação (e solução) até que simples: controlar a mente. Se elas conseguirem manter o foco no presente e, principalmente, nas sensações corporais durante o sexo podem aumentar o número de orgasmos.

É o que dizem pesquisadores belgas. Eles entrevistaram 251 mulheres francesas, com idade entre 18 e 67 anos. Todas levavam uma vida sexual ativa – com a frequência de atividades variando de duas a 90 (!!) vezes por mês. Entre as participantes, 176 relataram que chegavam regularmente ao orgasmo durante o sexo. Já as outras 75 não tinham a mesma sorte.

Todas responderam questionários sobre as emoções, pensamentos e comportamentos que tinham durante o sexo ou masturbação. E, bem, a diferença entre elas, é que aquelas com maior frequência de orgasmos costumam pensar mais no momento e em fantasias eróticas, enquanto transam, do que as outras.

É bem óbvio, não? Se você não estiver ligado ao momento, dificilmente vai sentir algum prazer – seja no sexo ou em qualquer outra atividade.

