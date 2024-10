Conversar com estranhos deixa você mais feliz

Você é desses que detesta quando algum estranho puxa papo no ônibus ou metrô? Então repense. Conversar com pessoas desconhecidas deixa você mais feliz.

Pesquisadores da Universidade de Chicago Booth School of Business separaram voluntários em três grupos. Cada um deles com uma missão: pegar ônibus como sempre fazem, normalmente, se esforçar para conversar com um estranho ou sentar sozinho, o mais longe possível de outras pessoas.

Quando chegaram ao final do caminho, todos relataram como se sentiam e quão prazerosa tinha sido a experiência. E, para surpresa dos pesquisadores, os mais felizes e mais satisfeitos eram aqueles que tinham se esforçado para puxar papo com alguém.

“Conectar-se com estranhos no trem pode não trazer benefícios tão duradouros quanto se comunicar com amigos, mas quem conversou com desconhecidos reportou uma sensação muito mais positiva do que quem se isolou”, diz a pesquisa.

E então, topa fazer o teste?