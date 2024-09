Gatos conseguem prever o tempo

Esqueça esse papo de meteorologia. O negócio é ficar atento aos movimentos do seu gato. Ele pode te contar se vai chover, se o tempo vai abrir, ou se dá pra sair sem blusa de frio de casa.

Pelo menos é o que acreditava H. H. C. Dunwoody, um tenente americano que trabalhava no U.S. Army Signal Service, precursor do atual órgão americano de previsão do tempo (o National Weather Service). Em 1883, ele escreveu em um livro que, infelizmente, os meteorologistas não conseguiam fazer previsões confiáveis para um período maior de três dias – por vezes, não acertavam nem o que ia acontecer nas 24 horas seguintes. E por isso, segundo ele, era melhor confiar nos instintos animais. “Gatos têm a reputação de serem sábios do tempo”, escreveu.

É só ficar atento aos sinais. Dá uma olhada no que alguns movimentos do seu gato podem dizer sobre o tempo:

– Se ele espirrar, é sinal de chuva;

– Quando arranha as unhas numa árvore ou esfrega as costas no chão significa que vai chover;

– Se ele começa a tomar banho, sinal que o tempo vai abrir;

– Se ele ronronar também dá para esperar por uma forte tempestade;

– A direção para onde o gato vira o rosto e começa a se limpar, depois de uma tempestade, indica o lado de onde o vento vai soprar.

Bem, desde o século 19 bastante coisa deve ter mudado no mundo da meteorologia. Será que dá pra confiar nesses sinais? Sei não, hein.

(Via NPR)

Crédito da foto: flickr.com/furphotos

