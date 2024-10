Matemático tenta prever as próximas mortes de Game of Thrones

ALERTA: esse post tem uma ínfima chance de conter SPOILER.

Quer saber o que pode acontecer na próxima temporada de Game of Thrones? Então lá vai: Arya e Melisandre devem morrer em breve. As notícias para Jon Snow também não são boas: até o fim da série, há uma grande possibilidade do bastardo ser morto. São essas as previsões do matemático Richard Vale, da Universidade de Canterbury.

Para chegar a esses chutes, Vale criou um modelo matemático baseado nos primeiros cinco livros da série Song of Ice and Fire, que deram origem ao seriado. A ideia é simples. Cada capítulo é contado do ponto de vista de um personagem. E Vale usou o número de capítulos dedicados a cada personagem para criar um modelo que prevê quantos capítulos cada um deles deve protagonizar nos dois futuros livros. Ou seja: se o anão tiver sido o narrador de vários capítulos até agora, é provável que ele ainda protagonize outros capítulos inteiros.

E daí? Bem, segundo o modelo de Vale, quanto mais capítulos um personagem protagoniza, menor o risco de morte dele. É por isso que Jon Snow pode morrer ao final do sétimo livro: ele tem quase 70% de chances de não narrar nenhum capítulo… Arya e Melisandre correm um forte risco de morrer ainda antes: no sexto livro.

Mas, antes de você se lamentar pelas mortes, fique sabendo que nem o próprio Vale bota fé nessas previsões. Até por que o modelo prevê que alguns personagens já mortos irão narrar alguns dos futuros capítulos. “Em média, as melhores previsões são obtidas por uma combinação do modelo com o senso comum”, escreve Vale. “Aqui nós focamos no modelo e deixamos o senso comum para trás”.

Tá aliviado? Então conta aí: qual deverá ser a primeira baixa da próxima temporada de Game of Thrones?

Se for postar SPOILER nos comentários, avisa, tá?

