Passear com cachorro deixa você mais atraente

É dos cachorros que elas gostam mais.

Pesquisa britânica com 2 mil pessoas descobriu que uma a cada cinco mulheres acha um homem instantaneamente mais bonito quando ele está com seu cachorro. E só uma, entre 20, se atrai pelas roupas do cara. Aparece com um cão é duas vezes mais legal do que ter uma casa grande ou um bom salário.

Ou seja, o cachorro faz metade do trabalho para você.

