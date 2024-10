Pessoas conservadoras são menos felizes

Conservadorismo faz mal. Só pode ser. Depois de descobrir que cidadãos governados por partidos de esquerda são mais saudáveis, a ciência concluiu mais uma coisa sobre posicionamento político: pessoas de esquerda são mais felizes.

Pois é. Psicólogos da Universidade da Califórnia analisaram milhões de palavras de discursos transcritos das sessões do Congresso e as fotos destes políticos. Avaliaram ainda mais de 47 mil tweets e 500 fotos do Linkedin de pessoas comuns. Buscaram nos perfis pistas do posicionamento político de cada usuário.

E encontraram menos sinais de felicidade entre os conservadores. Segundo a pesquisa, a galera de esquerda costuma usar palavras mais felizes e aparecer mais sorridente em fotos. Mas quando perguntados, os conservadores supervalorizam a própria felicidade. “Se você pedir às pessoas para fazerem uma autoavaliação sobre vários traços positivos elas vão exagerar. Mas observamos que esse efeito é ainda maior entre os conservadores”, explica Sean Wojcik, um dos autores do estudo.

Continua após a publicidade

Será que vai rolar felicidade no domingão de protesto?

Crédito da foto: gettyimage

Leia também:

Morar em um país menos conservador faz bem à saúde

Protestar faz bem à saúde

Posição política influi no cheiro do corpo