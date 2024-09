Pessoas incompetentes não sabem que são incompetentes

Não conseguem ver a própria falta de habilidade intelectual. E nem reconhecer a incompetência de outras pessoas.

É o que diz uma pesquisa da Universidade Cornell, em Nova York. David Dunning e Justin Kruger, dois psicólogos de lá, desconfiavam de duas coisas sobre pessoas incompetentes: superestimam a própria inteligência e não conseguem reconhecer incompetência – nem a deles, nem a dos outros. E recorreram à ciência para comprovar essas hipóteses.

Eles convidaram 65 pessoas para dar notas a uma série de piadas e dizer o quantose julgavam divertidos. Em seguida, compararam as avaliações deles com as opiniões de comediantes profissionais. Os participantes que se julgavam engraçadões eram os mesmos que davam notas altas às piadas mais sem graça. Ou seja, eles não tinham a menor ideia do que é humor – e, por isso, não eram capazes de reconhecer a própria falta de humor.

Num outro teste, a dupla convocou novos voluntários para provas de raciocínio lógico. E, mais uma vez, o pessoal que se dizia ser bom muito nessa área, costumava levar a pior nesses testes…

Lição de vida, amigos.

Crédito da foto: flickr.com/abbyladybug/

