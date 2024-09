Pessoas preconceituosas têm QI menor

Óbvio. Inteligência e preconceito não cabem na mesma frase.

A pesquisa de psicólogos da Brock Universidade, no Canadá, provou isso. Eles analisaram dois estudos britânicos, com bebês nascidos em 1958 e 1970, que passaram por testes de inteligência aos 10 e 11 anos e depois aos 30 ou 33. As provas exigiam que os participantes encontrassem padrões entre palavras, símbolos e formatos, ou relembrassem números e definissem significado de expressões.

Nessa fase adulta, eles também tiveram de ler uma série de afirmações e dizer quanto concordavam com elas. Eram frases do tipo “a família sofre quando a mãe trabalha o dia inteiro fora”, ou “eu não me importaria em trabalhar com pessoas de outras raças” (!).

Aí quem tinha pontuação menor nos testes de inteligência, em geral, mostrava um lado bem mais preconceituoso. E eles também tendiam a ser bem mais conservadores (imagine, que absurdo, uma mulher passar o dia trabalhando…).

Continua após a publicidade

Ok, existem exceções. Hitler, por exemplo, tinha o QI bem alto. Mas inteligência não tem só a ver com boas pontuações em testes chatos, né? Até porque ele perdeu uma guerra…

Crédito da foto: flickr.com/38051518@N0



Leia também:

Pessoas com baixa autoestima são mais preconceituosas

Pensar em sexo deixa você mais inteligente

Levar um pé na bunda deixa seu QI mais baixo