Apague a luz: os jogos de terror voltaram!

Talvez você não lembre, mas Resident Evil já foi o parâmetro máximo para jogos de terror. Junto com Alone in the Dark, a série da Capcom me ensinou o que era sentir medo. A cena do primeiro zumbi virando o rosto para a tela após comer uma pessoa me atormenta até hoje.

E para quem gosta de sentir um frio da espinha com o controle em mãos, boas novas: os jogos de terror estão voltando com tudo. Mas por que, do nada, as empresas voltaram a investir em games do gênero?

O mercado de games, assim como diversos outros, é cíclico. Tendências vão e vem, e a chegada de novos consoles também incentivam as empresas a rever antigas franquias e até mesmo criar experiências inéditas.

E sejamos sinceros: com exceção de Dead Space, não tivemos nada muito novo nesse gênero nos últimos anos. Estava mesmo na hora de deixar os jogos de tiro de lado um pouco.

Continua após a publicidade

Entre os games mais aterrorizantes que serão lançados estão Alien Isolation, Silent Hills, The Evil Within, Resident Evil Revelations 2, Bloodborne entre outros. Abaixo, o que eu espero de cada um deles.

Alien Isolation

Lançamento: 7 de outubro

Plataformas: Xbox One, Xbox 360, PS4, PS4 e PC

Continua após a publicidade

O principal inimigo do jogo não pode morrer. Ele é o maldito Alien que aterroriza Ellen Ripley no clássico filme “Alien”. O jogo se passa 15 anos depois dos acontecimentos do filme e 45 antes da continuação “Aliens”. O jogo é um survival horror, ou seja, sobreviver é a única opção. A protagonista, Amanda Ripley, precisa investigar o sumiço de sua mãe numa estação espacial que já está invadida pela terrível criatura. Boa sorte, você vai precisar!

The Evil Within

Lançamento: 14 de outubro

Plataformas: Xbox One, Xbox 360, PS4, PS4 e PC

Continua após a publicidade

Um clássico survival horror em terceira pessoa com muito sangue, monstros, sustos e ação. A munição é escassa e a única forma de sobreviver é utilizar os elementos do cenário e saber a hora certa de correr. Um dos mais assustadores jogos dos últimos tempos e aqueles que vale a pena jogar com os amigos e um celular – para garantir que todas as reações sejam registradas e devidamente postadas nas redes sociais.

Bloodborne

Lançamento: 6 de fevereiro de 2015

Plataformas: PlayStation 4



Os criadores de Dark Souls decidiram criar um jogo para fazer a gente sofrer ainda mais. BloodBorne pega emprestado algumas referências de RPG e ação de Dark Souls, só que de forma mais ágil e com muito mais sangue. Não sei se vou ter mais medo de ser punido pelos sustos ou pela dificuldade, característica marcante da From Software.

Continua após a publicidade

Resident Evil Revelations 2

Lançamento: 2015

Plataformas: Xbox One, Xbox 360, PS4, PS4 e PC

Talvez um dos melhores jogos de toda a série, Resident Evil Revelations ganhará uma merecida continuação. O jogo será lançado de forma episódica, como acontece em The Walking Dead. A protagonista da vez é Claire Redfield e a filha do Barry Burton. Vamos ver se ainda existem segredos para revelar.

Continua após a publicidade

Silent Hills

Lançamento: 2015

Plataformas: PlayStation 4

Pela primeira vez Hideo Kojima trabalha em um jogo da franquia Silent Hill. Para demonstrar um pouco do que é capaz, ele lançou P.T., uma demonstração que assustou todos aqui da redação – inclusive eu, que só assisti de bem longe. O jogo final será diferente do teaser jogável e contará com a participação do cineasta Guillermo del Toro e do ator Norman Reedus (o Daryl de The Walking Dead).