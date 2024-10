Confira o que rolou no primeiro dia da Final Regional Brasileira de League of Legends

Buscando uma chance de competir no campeonato mundial de League of Legends, 8 times entraram na disputa da Final Regional Brasileira de League of Legends, disputada no Espaço das Américas, em São Paulo. As três partidas, todas disputadas no formato de melhor três, do sábado (19) foram: Pain Gaming vs. INTZ, CNB E-sports Club vs. LegendsBr e Keyd Stars vs. Ban Karma.

Pain vs. INTZ

Abrindo o torneio, Pain Gaming e INTZ disputaram uma partida com começo devagar. Mas isso não durou por muito tempo. Com apenas 13 minutos de jogo, owN, carregador para a equipe da Pain, jogando de Kog Maw, já contabilizava 5 eliminações. A partir daí, a situação só piorou. Kami acumulou kills com Xerath e empurrou a equipe da INTZ contra sua própria base. O fim do jogo só veio a partir de uma desatenção por parte da INTZ durante uma tentativa de Baron, dando dois kills de graça para a equipe da Pain que conseguiu terminar o embate sem dificuldades.

O segundo encontro entre as equipes foi mais equilibrado. O começo arrasador de Djoko, jungler para o time da INTZ, não conseguiu segurar a eventual derrota de sua equipe. Em um intervalo de alguns minutos, a equipe da Pain abriu vantagem em número de eliminações, torres e ouro. O jogo só não acabou antes pois a INTZ conseguiu roubar um dragon e um baron. Os contornos dramáticos ficaram mais fortes após uma eliminação dupla de micaO, carregador para a INTZ, e um avanço desenfreado e inconsequente em uma das rotas. Quem ganhou com esse confronto equilibrado foi o público, que delirou ao ver a Pain garantir a segunda vitória.

CNB E-sports Club vs. LegendsBr

Também entrando como favoritos no confronto, a equipe da CNB não deu brechas para a LegendsBr sentir o gosto de uma competição ao vivo. O top laner Leko e o jungler Revolta implantaram um ritmo frenético logo no começo do jogo. A vantagem, que já era grande, aumentou ainda mais com as quatro eliminações de Takeshi e um avanço do carregador Manajj e seus poderosos itens obtidos após 10 abates. Mesmo roubando um baron, a LegendsBr não conseguiu evitar a derrota.

O “returno” entre os dois times não foi para corações fracos. Com boas ações de ambos os lados, como um dragon logo no começo de jogo para a LegendsBr, as equipes chegaram se ignorar dentro de campo e focarem exclusivamente em destruir a base do adversário. No fim, a CNB, mesmo aos trancos e barrancos, venceu e passou para a semifinal do CBLol.

Keyd Stars vs. Ban Karma

O talvez mais desequilibrado confronto do dia começou pau a pau. Favoritos do público, a Keyd se deparou com uma equipe da Ban Karma organizada e lutando de igual para igual. A primeira morte só veio aos 10 minutos com um gank do sul-coreano Winged, deixando os Stars na frente do placar. Em seguida, a Keyd emplacou 4 kills, sendo 3 três do top Mylon, e ampliou a antes tímida vantagem. A pressão só aumentou com mais kills de Mylon, na top lane e de Winged, invadindo a midlane de Suno, aos 15 minutos de jogo. O jogador da top lane da Keyd, por sinal, fez uma excelente partida empurrando as rotas inferiores e superiores e matando quatro adversários na marca dos 22 minutos. O jogo se encaminhou para o final quando a Keyd levou o primeiro Baron. A triple kill de Suno foi mais do que suficiente para terminar a partida em rápidos 27 minutos.

A Ban Karma sacudiu a poeira e voltou com tudo. Uma jogada arriscada do top laner beto, que contou com a precipitação de Winged, na marca de 1:30, fez os fãs readquirirem confiança no time . A resposta veio logo em seguida, com um dragão aos 3:30 minutos. Em apenas 8 minutos de jogo, a Keyd já contava com 5 eliminações, duas delas vindas do carregador Brtt e sua Tristana. Mesmo depois de tirarem o pé, os Stars continuaram ampliando o seu domínio com kills espalhadas pelo mapa e um baron aos 25 minutos de jogo. O jogo inevitavelmente termina com uma vitória arrasadora da Keyd, avançando para as semifinais do Circuito Brasileiro de League of Legends.

