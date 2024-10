Editor cria versão cinematográfica do teaser de Silent Hills

Notícias e curiosidades do mundo dos videogames

Como já mostramos aqui, o teaser jogável de Silent Hills, que recebeu o carinhoso nome P.T (playable teaser), mostrou que o game vai arrepiar até os jogadores mais corajosos. Caso você não queira pegar no controle e só está a fim de sentir um medinho, o youtuber Nabil Ayari editou a jogatina em formato parecido com o filme “A Bruxa de Blair”, clássico dos filmes de terror. Infelizmente, com a saída de Hideo Kojima da Konami, o game aterrorizante foi cancelado, então vamos ter que ficar só na saudade.

Assista, se tiver coragem:

