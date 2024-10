Homem leva videogame para fast-food em busca de item raro

Como já mostramos aqui, as pessoas podem fazer loucuras só para subir de nível no game Destiny. E alguns seres, muito determinados, vão além até quando o assunto é conseguir um item precioso. Antes de contarmos a história de um desses seres, precisamos fazer uma leve introdução: toda semana, um vendedor chamado Xur expõe itens especiais na Torre, uma espécie de base dentro do game. O porém é que ele só fica lá entre as 6 da manhã de sexta e as 6 da manhã de domingo. E, a cada semana, as ofertas e produtos do comerciante são diferentes.

Um usuário, identificado pelo nome de LAN Fiesta, queria muito comprar a The Last Word, arma que Xur estava vendendo no fim de semana de 17 de abril. Infelizmente, ele possuía somente 16 das 23 moedas especiais, chamadas de Strange Coins, necessárias para adquirir o item. Seis das sete moedas faltantes foram adquiridas durante uma maratona feita pelo jogador, que tinha uma folga para tirar no trabalho.

O caminho para a última moeda foi interrompido por um terrível blecaute em sua casa. A solução encontrada por LAN Fiesta? Colocar sua TV e seu Xbox One na caçamba de sua lanchonete e terminar a jornada em um dos restaurantes da rede americana Taco Bueno. Pelo preço de um chesseburguer e um refri, o gamer conseguiu usar a internet sem fio do local. Para provar que o feito realmente aconteceu, ele tirou várias fotos e postou no site de compartilhamento de imagens Imgur.

Via Polygon