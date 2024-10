Nova expansão de World of Warcraft chega em novembro

Warlords of Draenor, a quinta expansão do jogo online World of Warcraft, já tem data de lançamento: 13 de novembro deste ano. No conteúdo, os jogadores embarcarão em aventuras na terra de Draenor, lar de criaturas místicas e cenários marcados pela guerra.

O cenário foi montado para agradar gregos e troianos, ou melhor, Horda e Aliança: quem já possui um personagem no game será capaz de “transportá-lo” para essa nova área, contanto que ele esteja, pelo menos, no nível 90.

E para quem for entrar no universo de WoW pela primeira vez, será possível criar um personagem que já estará nesse level instantaneamente. Segundo a empresa, essa ajudinha tem um objetivo claro “Um de nossos objetivos principais com Warlords of Draenor é permitir que os jogadores de World of Warcraft possam interagir de forma rápida e simples com seu conteúdo preferido, e passar todo mundo para o nível 90 torna isso possível.”

Do ponto de vista da história, a expansão coloca os jogadores em um mundo alternativo de Azeroth, onde Garrosh Grito-Infernal consegue voltar no tempo e impedir que os orcs se corrompam. Usando a tecnologia do futuro trazida por Garrosh, os “orcs do passado” formam uma Horda de Ferro e partem para a conquista de Draenor.

A Edição Padrão de Warlords of Draenor custará R$ 99,90 enquanto a Edição Deluxe Digital sai por R$ 149,90. Ambas já estão em pré-venda aqui.Confira o trailer da expansão:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=iCkOpOJWweY?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&list=UUYNPjYq5f0sjRSNZAy99qHA&w=600&h=380%5D