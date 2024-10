Youtuber cria mecanismo para fazer personagem jogar sozinho

Como já mostramos aqui, Destiny é um game com altos e baixos. E uma de suas características marcantes é aquele tradicional “grind”, ou seja, matar vários inimigos para ganhar experiência, subir de nível e pegar itens. Obviamente, essa tarefa leva muito, muito, muito tempo para render frutos.

Maaaaaaaaaas, como a necessidade é a mãe da invenção, o youtuber Yavin Four bolou uma gambiarra que automatiza a matança de inimigos. Basicamente, o jovem amarrou um pedaço de fita adesiva em um dos botões do controle de seu Xbox One para que o personagem dentro do jogo ataque de maneira automatizada, e criou um motor, responsável por mover um dos analógicos. Aí foi só deixar o personagem em um local onde os inimigos nascem infinitamente, testar o mecanismo e ir dormir.

Usando o método, Yavin já acumula 3600 eliminações e 900 mortes. Todas sem precisar mover sequer um músculo.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=NbGlzu4qIFo?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=600&h=380%5D

Com Polygon