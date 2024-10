Toma tento, ladrão!

O Paraná é definitivamente a Rússia brasileira. Acumulando centenas de casos bizarros, como o sucesso da coxinha gigante, o caso do ganhador da mega que não deu as caras e do ladrão vaidoso que pintou o cabelo e se mandou, a cidade não cansa de surpreender.

Desta vez, um aposentado destemido adentrou um supermercado durante um assalto à mão armada – e ainda tirou uma onda com o ladrão. Veja:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=xyj5tV2ydKE?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

Procurado por uma rede de televisão local, o senhor Joaquim de Souza, de 64 anos, explicou que estava na correria e não notou que se tratava de um assalto nem mesmo quando teve uma arma apontada para a cabeça.

Dê o replay e curta o ladrão indo embora, desmoralizado, depois que o velhinho não deu a mínima para o revólver dele. (Sempre lembrando: não tente fazer isso no supermercado da sua cidade).