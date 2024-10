8 artistas homenagearam “Game of Thrones” com trabalhos muito legais

Com a estreia da nova temporada da série Game of Thrones, os fãs (tipo o povo aqui da redação) não param de falar sobre a série. O É Old? resolveu entrar na onda e separou oito trabalhos de artistas que se inspiraram na saga. Para ver outras produções de cada um, é só clicar no link que está inserido em seus nomes.

1. Grace Stephanie Mojica, Bogotá, Colômbia

A artista fez uma animação sobre “O Ano da Falsa Primavera”. Ela explica: “Esse ano foi muito importante na história de Westeros, mas não está claro o que realmente aconteceu e há várias teorias sobre isso. Esta é uma das divertidas”.

[vimeo 113467109 w=500 h=281]

Otávio Cohen, repórter do site SUPERINTERESSANTE, explica do que se trata (tomando o cuidado de evitar spoilers):

Continua após a publicidade

Wolf Maid é a Lyanna Stark

Dragon Prince é o Rhaegar Targaryen

Storm Lord é o Robert Baratheon

Os acontecimentos do período chamado “O Ano da Falsa Primavera” ainda são meio misteriosos. A história é contada de forma desordenada, por vários personagens diferentes, ao longo dos livros. Então, não dá para ter certeza. Mas, basicamente, foi nessa época que aconteceu um célebre torneio em Harrenhal. O castelo recebeu nobres das casas mais importantes de Westeros. Lyanna Stark, irmã de Ned e prometida de Robert Baratheon, estava entre os convidados. O campeão do torneio foi o Príncipe Rhaegar (filho de Aerys, o rei louco, e irmão mais velho de Daenerys). Como era de costume, o vencedor tinha que escolher uma moça na plateia para coroar como “Rainha do amor e da beleza”. Rhaegar era casado com Elia Martell, mas, para a surpresa geral, escolheu Lyanna Stark. Pegou mal, é claro. Uma teoria da conspiração diz que o príncipe se encantou por Lyanna quando descobriu que ela tinha participado, disfarçada, no torneio.

O negócio é que, depois desse torneio, Rhaegar e Lyanna desapareceram juntos. Ninguém sabe se foi uma fuga, se ele a sequestrou, ou se, como mostra a animação, foi ela quem o levou embora. Quando o casal foi finalmente encontrado, Lyanna já estava à beira da morte. Robert Baratheon, o noivo abandonado, ficou indignado. Foi a gota d’água para que ele liderasse uma rebelião contra o rei Aerys, cujo governo era desastroso. A rebelião terminou com Aerys e Rhaegar assassinados, Daenerys exilada, e Robert sendo coroado o novo rei de Westeros. Sem Lyanna, Robert se casou com Cersei Lannister e o resto da história, você já conhece.

2. Claudia Murillas, Buenos Aires, Argentina

“Esta é uma fan art da cena que mais me tocou na primeira temporada dessa que é uma das melhores séries do mundo!”, escreveu ela.

3. Paul Moyse, Ramsgate, Reino Unido

“Há alguns meses eu comecei a assistir à primeira temporada de Game of Thrones e poucos meses depois cheguei ao fim da temporada 4 e mal pude esperar pela próxima. Há tantos ótimos personagens para desenhar e pintar na série!”, diz ele.

4. Margaux Saltel, Montpellier, France

5. Patrick Cabral, de Makati, Filipinas





Continua após a publicidade

6. Terence Eduarte, de Manila, Filipinas







7. Olga Zalite, de São Petersburgo, Rússia

“Nós todos amamos a série Game of Thrones. Pelo menos eu amo, e muito! É por isso que os 11 meses de espera até a próxima temporada parecem uma tortura. Este ano eu decidi não desperdiçar meu tempo esperando: em vez disso, resolvi desenhar meus personagens favoritos”, conta ela.

Continua após a publicidade









8. Franco Spagnolo, Buenos Aires, Argentina