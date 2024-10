Animação faz crítica ao nosso vício em celulares

Viver no século 21 é estar sempre prestes a trombar na rua ou no metrô com alguém que não tira o olho do celular. É experimentar silêncios enormes no meio de festas ou de refeições porque está todo mundo postando alguma coisa em alguma rede social.

Para satirizar essa condição meio deprimente (e até preocupante) em que nos encontramos, o diretor e roteirista chinês Xie Chenglin fez a animação “Vida curvada”. A ideia dele é fazer as pessoas refletirem sobre quão alienados estamos nos tornando por causa dos nossos celulares e tablets – sem deixar de fazer uso de um bom humor negro.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_CNHbo0dl4Y?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

Continua após a publicidade

E aí, concorda com a visão dele ou acha que é exagero?

(Via Gizmodo)