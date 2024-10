Bicho de pelúcia fica preso em metrô de Tóquio

Mais um post da minha querida terrinha! Existem profissionais responsáveis por empurrar a galera para dentro dos metrôs de Tóquio, no Japão. Com muita delicadeza (sqn), os funcionários esmagam os passageiros sem qualquer dó ou misericórdia. Olha como é a cena:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=E7kor5nHtZQ?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

O que ninguém imaginava é que eles precisariam usar as habilidades de controle de público em um singelo e inofensivo bicho de pelúcia. Batizado de Norurun, o ser praticamente mágico é mascote da companhia de trens e metrôs Tokyu. Aparentemente, Norurun acabou passando da conta no rodízio de comida japonesa e teve dificuldades para se locomover entre as estações:

A vida, meus amigos, não está fácil para ninguém.

Via Kotaku