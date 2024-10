Emojis em obras de arte

Quem disse que emoji não pode ser sinônimo de ARTE? O tumblr EMOJINAL ART GALLERY publica releituras de obras famosas com os iconezinhos (e aceita colaboração, então você pode exercer seu lado artístico e mandar para eles). Dá uma olhada! Para ver a obra original, clique nos links abaixo de cada imagem.

Moça com Brinco de Pérola- Johannes Vermeer

Autorretrato com colar de espinhos e beija-flor, Frida Kahlo

Saturno devorando um filho, Francisco de Goya

Dancers practicing at the barre (Bailarinas praticando na barra), Edgar Degas

O beijo, Gustav Klimt

A Friend in Need (Um amigo em necessidade), C. M. Coolidge.

O Nascimento de Vênus, Sandro Botticelli

Young Lady in a Boat, James Tissot

Christina’s World, Andrew Wyeth

A Liberdade Guiando o Povo, Eugène Delacroix

Os comedores de batata, Vincent Van Gogh

Velho guitarrista cego, Pablo Picasso

Autorretrato com Chapéu de Palha, Vincent van Gogh

Judith Slaying Holofernes, Artemisia Gentileschi

BÔNUS:

O Grito, Edvard Munch