Google cria easter egg para o monstro do Lago Ness

Você já sabe como o Google gosta de deixar surpresas espalhadas pelos seus serviços de tempos em tempos. As pegadinhas, comumente chamadas de easter eggs, conseguem dar uma bela descontraída no ambiente e dão um aspecto ~zueiro~ à empresa. A escolhida da vez foi a famosa foto do suposto monstro do Lago Ness. A lenda não tão urbana de que uma enorme criatura habitaria as águas do local é conhecida mundialmente e atrai visitantes ao lago Ness, na Escócia, até hoje.

Para instigar ainda mais os curiosos, o Google disponibilizou uma série de imagens no Google Street View mostrando o famoso lago e como seria o interior dele. As fotos subaquáticas foram feitas pela Catlin Seaview Survey, instituição que mapeia a degradação dos recifes de corais ao redor do mundo. Essa é a segunda empreitada da gigante de Mountain View em cooperação com a entidade, sendo que a primeira foi sobre um lugar bem familiar para os brasileiros: Fernando de Noronha.

Para olhar as fotos da superfície do lago, clique aqui. Você também pode conferir as imagens da superfície, subaquática e do ponto de vista do “monstro”.