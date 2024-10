Nasa cria pôsteres “turísticos” para novos planetas

Na mesma semana em que astrônomos nos Estados Unidos anunciaram a descoberta de oito novos planetas onde pode haver vida (já que estão localizados em posições favoráveis em seus respectivos sistemas solares), a Nasa fez uma brincadeira para alimentar a imaginação de quem sonha em explorar outros mundos.

Imitando anúncios antigos de viagens, a agência espacial norte-americana lançou uma série de pôsteres convidando “turistas” a conhecerem alguns planetas recém-descobertos e até criou uma agência de viagens interplanetárias fictícia chamada Exoplanet Travel Bureau. Para atrair os visitantes, os cartazes usam atributos reais de cada lugar. Dá uma olhada:

“Kepler-186f: onde a grama do vizinho sempre é mais vermelha”

Segundo a Nasa, Kepler-186f é o primeiro planeta do tamanho da Terra descoberto na “zona habitável” em torno de outra estrela, o que indica que pode haver água líquida na sua superfície. Sua estrela é muito mais fria e vermelha do que o nosso Sol. Assim, caso exista vida vegetal ali, os cientistas acreditam que a fotossíntese realizada pelas plantas seja adaptada ao comprimento de onda relacionado a essa cor, o que provavelmente dará às suas folhas um tom também avermelhado.

“Experimente a gravidade de uma SuperTerra”

Duas vezes maior que a Terra em volume, o planeta HD 40307g fica entre uma “SuperTerra” e um “miniNetuno”. Os cientistas não têm certeza se ele tem uma superfície rochosa ou se é recoberto por grossas camadas de gás e gelo. Mas uma coisa é certa: apresentando oito vezes a massa da Terra, sua atração gravitacional é MUITO mais forte.

“Relaxe no Kepler-16b: onde sua sombra sempre tem companhia”

Esse é ideal para curte a terra de Luke Skywalker. Assim como “Tatooine”, o planeta Kepler-16b orbita duas estrelas – então tem duas fontes de luz, o que explica as sombras duplas. No entanto, apesar de ser descrito no anúncio como um planeta terrestre, existe a possibilidade de ele ser um gigante gasoso como Saturno.

Para baixar os pôsteres em alta resolução, clique aqui.

E aí, qual você iria querer visitar primeiro?