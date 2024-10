8 fatos saborosos sobre o chocolate

Ao leite, amargo, branco, com castanhas… Existem chocolates para os mais diversos gostos e paladares. Como já mostramos aqui, essa delícia, que começa com uma semente de cacau, é velha conhecida da humanidade. Então prepare o seu paladar e conheça 8 coisas que você não sabia sobre a doçura.

8) Existe uma relação com o Nobel

Uma pesquisa feita pelo New England Journal of Medicine mostrou uma relação entre o consumo de chocolate e o número de vencedores do famoso prêmio Nobel. A campeã nesse estudo foi a Suíça, cujo consumo per capita de chocolate bate os impressionantes 14 quilos por ano, com 32 vencedores do Nobel a cada 10 milhões de habitantes. Comparativamente, os Estados Unidos comem um pouco mais do que 5 quilos per capita e possuem 11 premiados a cada 10 milhões de americanos.

7) Valorize o produto

Segundo a Cadbury, produtora australiana de chocolate, um cacauzeiro demora quase um ano inteiro para dar origem a cacau suficiente para fazer 10 barras normais de Hersheys.

6) Money! Money! Money!

Durante a guerra revolucionária americana, que rolou entre 1775 e 1783, os soldados recebiam uma porção de chocolate entre a alimentação e, mais curioso ainda, como pagamento! Pode parecer estranho, mas vale lembrar que o doce movimenta uma indústria de 4 bilhões de dólares só nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

5) Oh, a ironia!

Os famosos cookies de chocolate, popularmente vistos em filmes e séries americanas, foram criados por Ruth Wakefield, dona de um restaurante em Massachusetts. O biscoito ficou tão famoso que a Nestlé comprou a receita da dona Ruth. O preço? Um suprimento vitalício de… chocolate.

4) Ui!

Um estudo da Universidade de Sussex, do Reino Unido, mediu os batimentos cardíacos e as ondas cerebrais de casais na faixa dos 20 anos em duas situações distintas: durante um beijo ardente e quando um chocolate derretia na boca dos apaixonados. Curiosamente, o doce mostrou um efeito mais intenso e o dobro dos batimentos cardíacos do que as bitocas.

3) É bomba

Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas projetaram uma bomba de metal no formato de uma barra de chocolate. A ideia era cobrir todo o explosivo, transformando-o em um inocente petisco. O dispositivo detonaria 7 segundos após o primeiro tablete ter sido destacado.

Continua após a publicidade

2) Influência positiva?

Ir ao supermercado com fome é pedir para gastar uma fortuna em salgadinhos e petiscos. Mas seus sentidos também podem te fazer comprar mais… livros! Um estudo de 2013 mostrou que o cheiro de chocolate em livrarias fez as vendas de livros de receita e romances aumentarem em 40% — livros de qualquer gênero tiveram um crescimento de 22%.

1) Freeshop <3

Esqueça a fábrica do Willy Wonka e os estandes de shopping. O maior vendedor de chocolates do mundo é o aeroporto de Bruxelas, na Bélgica. Todo ano, a The Chocolate Company localizada no local vende cerca de 800 toneladas de chocolate. Caso você queira fazer uma visita, não se esqueça daquela lembrancinha camarada pra gente!

Continua após a publicidade

FONTES Smithsonian, New Yorker, BBC, Random History e Brussel Airport