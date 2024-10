“A cidade dos cafetões: uma grande reportagem multimídia sobre o tráfico de escravas sexuais

A Fusion é uma rede de conteúdo digital americana focada nos jovens (“de millenials para millenials”, como eles mesmo se definem). Parceria entre a Disney e a Univision, ela parece ser a tentativa das gigantes de comunicação em criar conteúdo moderno sobre os temas do momento. Um dos trabalhos dos caras que vale a pena ser conferido é o especial multimídia “Pimp City” (que eu chamei no título de “Cidade dos cafetões”). “Pimp City” é uma das melhores grandes reportagens já feitas pra web. Funde vídeos, textos, quadrinhos e fotos numa história de fôlego que apura como uma pequena cidade de 10.000 habitantes no México abriga mansões e milionários que vivem do tráfico de escravas sexuais para os EUA. Vale muito a pena dar uma checada, se você fala um pouco de inglês.