A massa do mundo aumenta conforme nascem bebês e nós construímos coisas?
Não: tudo que é feito na Terra usa matéria-prima que já estava na Terra. Nosso planetinha só ganha alguns quilos quando um objeto cósmico cai por aqui.
Eis uma pergunta que sempre chega no inbox da Super no Instagram – formulada de diversas maneiras. A resposta é não. Nós e os demais seres somos feitos dos mesmos átomos que nossos antepassados, eternamente reciclados. A massa total da Terra é aproximadamente constante (a exceção é quando cai algum meteorito ou enviamos uma sonda para o espaço).
Vamos exemplificar com uma molécula de água que acabou de se incorporar a um bebê em gestação, que é 60% feito de água. Essa água foi bebida pela mãe. Antes de ser bebida, ela estava em uma represa. Antes da represa, numa nuvem de chuva. Antes de evaporar para a nuvem, ela pode ter estado no xixi de Marilyn Monroe ou de Cleópatra. Lavoisier já disse: nada se cria, tudo se transforma.
É por isso que existem ciclos e mais ciclos – o ciclo da água, que acabamos de citar, é o mais famoso, mas também há o ciclo do carbono, do nitrogênio e de uma porção de outras cositas essenciais para a vida na Terra.
Por exemplo: as plantas usam a energia fornecida pelo Sol para transformar gás carbônico e água na glicose que elas usam para “se alimentar” (é a famosa fotossíntese). Isso é um jeito bonito de dizer que as plantas estão pegando átomos de carbono e oxigênio que estão na atmosfera em moléculas de CO2 e incorporando-os a si próprias. As plantas são usinas que convertem gás carbônico em mais de si mesmas.
Toda vez que um grileiro derruba uma árvore na Amazônia e queima a dita-cuja, ele realiza o processo oposto: pega as longas cadeias de moléculas baseadas em carbono que compunham a planta e às devolve para a atmosfera na forma de CO2.
É dos vegetais que nós tiramos nossa alimentação, seja diretamente, por meio do consumo de pimentões, tomates e cebolas, seja indiretamente, pelo consumo de bois, porcos e afins. Em última instância, a matéria-prima que compõe nossos corpos foi gerada pelas plantas usando a energia do Sol. Você (ou melhor, sua biomassa) é um filho do Sol, e isso não é uma balela new age.
Se nós queimássemos todas as árvores do mundo – e depois todo o petróleo, que nada mais é do que matéria orgânica enterrada há muito tempo – devolveríamos para atmosfera uma boa parte do CO2 que foi tirado de circulação ao longo dos 4 bilhões de anos de história da vida. Sufocante.