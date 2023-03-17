Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Ciência

Além dos cachorros, outros animais usam a cauda para se comunicar?

Spoiler: porcos podem abanar o rabo do jeitinho que seu cachorro faz. Confira casos mais parecidos, outros menos, com nossos amigos de quatro patas.

Por Luisa Costa 17 mar 2023, 10h58 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h49
Foto da traseira de um cachorro.
 (Glasshouse Images/Getty Images)
Continua após publicidade
Além dos cachorros, outros animais usam a cauda para se comunicar? Priorizar nos meus resultados Google

Não são só os cãezinhos. Existe uma lista extensa de animais que revelam informações ou transmitem mensagens específicas a partir da movimentação de suas caudas. Alguns casos são mais parecidos com os nossos amigos de quatro patas; em outros, menos. 

Por exemplo: os veados de cauda branca, encontrados do Canadá até a América do Sul, usam essa parte do corpo para avisar seus colegas que há predadores se aproximando. Se a cauda estiver ereta, é um sinal de alerta: hora de fugir. 

Esquilos também usam suas caudas para comunicar a outros esquilos que um predador está por perto, mas eles fazem isso chicoteando o rabo em movimentos longos. Para garantir que estão chamando atenção, geralmente associam outros chamados, como assobios. Dependendo da combinação de sons e movimentos de cauda, o alerta pode querer dizer que os predadores estão vindo pelo céu ou pelo chão mesmo.

Continua após a publicidade

Nesse caso dos esquilos, a cauda também está relacionada às emoções: quando frustrados, eles sacodem seus rabos para baixo em movimentos rápidos – como quando você está irritado e bate o pé no chão, repetidamente. 

Siga
Continua após a publicidade

As caudas também funcionam como indicadores comportamentais entre os porcos. Estudos mostraram que eles abanam o rabo em situações positivas, como brincar e comer – e em interações com humanos, principalmente quando já estão familiarizados com a pessoa. Sim, do jeitinho que seu cachorro faz. Os porcos ainda deixam as caudas para baixo em situações negativas – comportamento também visto em cavalos, além dos cães.

Os lobos também têm reações que se assemelham às de seus parentes domésticos. Um animal desses com a cauda levantada, os dentes à mostra e pelos eriçados está exibindo uma postura de ataque. Um que abaixa a cauda e as orelhas, por outro lado, demonstra intimidação, submissão. 

Continua após a publicidade

Há também fenômenos bem diferentes desses – e não tão comparáveis com os cachorros. As caudas das aves, por exemplo, cumprem papéis importantes para a comunicação reprodutiva. O exemplo mais clássico é o dos pavões, que abrem sua cauda de penas coloridas para demonstrar saúde e atrair as fêmeas da espécie. 

Pesquisadores acreditam que a cauda também é importante para a comunicação animal na água. As baleias jubarte batem suas caudas (e nadadeiras) na superfície do oceano para conversar umas com as outras. Quando elas saltam para fora da água e viram de costas antes de fazer um splash estrondoso com a cauda, querem transmitir mensagens para grupos distantes.

Continua após a publicidade

Fontes: “Joint tail and vocal alarm signals of gray squirrels (Sciurus carolinensis)”; “Tail postures and tail motion in pigs: a review”; “Evidence for the functions of surface-active behaviors in humpback whales (Megaptera novaeangliae)”; Percília Giaquinto, professora do Instituto de Biociências da Universidade Estadual de São Paulo, Botucatu.

Publicidade
TAGS:
cachorros
Comportamento animal
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).