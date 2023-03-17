Além dos cachorros, outros animais usam a cauda para se comunicar?
Spoiler: porcos podem abanar o rabo do jeitinho que seu cachorro faz. Confira casos mais parecidos, outros menos, com nossos amigos de quatro patas.
Não são só os cãezinhos. Existe uma lista extensa de animais que revelam informações ou transmitem mensagens específicas a partir da movimentação de suas caudas. Alguns casos são mais parecidos com os nossos amigos de quatro patas; em outros, menos.
Por exemplo: os veados de cauda branca, encontrados do Canadá até a América do Sul, usam essa parte do corpo para avisar seus colegas que há predadores se aproximando. Se a cauda estiver ereta, é um sinal de alerta: hora de fugir.
Esquilos também usam suas caudas para comunicar a outros esquilos que um predador está por perto, mas eles fazem isso chicoteando o rabo em movimentos longos. Para garantir que estão chamando atenção, geralmente associam outros chamados, como assobios. Dependendo da combinação de sons e movimentos de cauda, o alerta pode querer dizer que os predadores estão vindo pelo céu ou pelo chão mesmo.
Nesse caso dos esquilos, a cauda também está relacionada às emoções: quando frustrados, eles sacodem seus rabos para baixo em movimentos rápidos – como quando você está irritado e bate o pé no chão, repetidamente.
As caudas também funcionam como indicadores comportamentais entre os porcos. Estudos mostraram que eles abanam o rabo em situações positivas, como brincar e comer – e em interações com humanos, principalmente quando já estão familiarizados com a pessoa. Sim, do jeitinho que seu cachorro faz. Os porcos ainda deixam as caudas para baixo em situações negativas – comportamento também visto em cavalos, além dos cães.
Os lobos também têm reações que se assemelham às de seus parentes domésticos. Um animal desses com a cauda levantada, os dentes à mostra e pelos eriçados está exibindo uma postura de ataque. Um que abaixa a cauda e as orelhas, por outro lado, demonstra intimidação, submissão.
Há também fenômenos bem diferentes desses – e não tão comparáveis com os cachorros. As caudas das aves, por exemplo, cumprem papéis importantes para a comunicação reprodutiva. O exemplo mais clássico é o dos pavões, que abrem sua cauda de penas coloridas para demonstrar saúde e atrair as fêmeas da espécie.
Pesquisadores acreditam que a cauda também é importante para a comunicação animal na água. As baleias jubarte batem suas caudas (e nadadeiras) na superfície do oceano para conversar umas com as outras. Quando elas saltam para fora da água e viram de costas antes de fazer um splash estrondoso com a cauda, querem transmitir mensagens para grupos distantes.
Fontes: “Joint tail and vocal alarm signals of gray squirrels (Sciurus carolinensis)”; “Tail postures and tail motion in pigs: a review”; “Evidence for the functions of surface-active behaviors in humpback whales (Megaptera novaeangliae)”; Percília Giaquinto, professora do Instituto de Biociências da Universidade Estadual de São Paulo, Botucatu.