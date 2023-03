Além dos cachorros, outros animais usam a cauda para se comunicar?

Não são só os cãezinhos. Existe uma lista extensa de animais que revelam informações ou transmitem mensagens específicas a partir da movimentação de suas caudas. Alguns casos são mais parecidos com os nossos amigos de quatro patas; em outros, menos.

Por exemplo: os veados de cauda branca, encontrados do Canadá até a América do Sul, usam essa parte do corpo para avisar seus colegas que há predadores se aproximando. Se a cauda estiver ereta, é um sinal de alerta: hora de fugir.

Esquilos também usam suas caudas para comunicar a outros esquilos que um predador está por perto, mas eles fazem isso chicoteando o rabo em movimentos longos. Para garantir que estão chamando atenção, geralmente associam outros chamados, como assobios. Dependendo da combinação de sons e movimentos de cauda, o alerta pode querer dizer que os predadores estão vindo pelo céu ou pelo chão mesmo.

Nesse caso dos esquilos, a cauda também está relacionada às emoções: quando frustrados, eles sacodem seus rabos para baixo em movimentos rápidos – como quando você está irritado e bate o pé no chão, repetidamente.

As caudas também funcionam como indicadores comportamentais entre os porcos. Estudos mostraram que eles abanam o rabo em situações positivas, como brincar e comer – e em interações com humanos, principalmente quando já estão familiarizados com a pessoa. Sim, do jeitinho que seu cachorro faz. Os porcos ainda deixam as caudas para baixo em situações negativas – comportamento também visto em cavalos, além dos cães.

Os lobos também têm reações que se assemelham às de seus parentes domésticos. Um animal desses com a cauda levantada, os dentes à mostra e pelos eriçados está exibindo uma postura de ataque. Um que abaixa a cauda e as orelhas, por outro lado, demonstra intimidação, submissão.

Há também fenômenos bem diferentes desses – e não tão comparáveis com os cachorros. As caudas das aves, por exemplo, cumprem papéis importantes para a comunicação reprodutiva. O exemplo mais clássico é o dos pavões, que abrem sua cauda de penas coloridas para demonstrar saúde e atrair as fêmeas da espécie.

Pesquisadores acreditam que a cauda também é importante para a comunicação animal na água. As baleias jubarte batem suas caudas (e nadadeiras) na superfície do oceano para conversar umas com as outras. Quando elas saltam para fora da água e viram de costas antes de fazer um splash estrondoso com a cauda, querem transmitir mensagens para grupos distantes.

Fontes: “Joint tail and vocal alarm signals of gray squirrels (Sciurus carolinensis)”; “Tail postures and tail motion in pigs: a review”; “Evidence for the functions of surface-active behaviors in humpback whales (Megaptera novaeangliae)”; Percília Giaquinto, professora do Instituto de Biociências da Universidade Estadual de São Paulo, Botucatu.