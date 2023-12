Alguém remove a lava endurecida depois que um vulcão destrói um lugar?

Geralmente, fica lá. A lava se solidifica e forma as rochas ígneas (também chamadas magmáticas). Removê-las seria custoso: o processo envolve máquinas pesadas e pode demorar meses para terminar.

Com o tempo, essas rochas se tornam o próprio solo em que você pisa – para não falar no fluxo piroclástico: uma maçaroca incandescente de pedra moída, cinzas e gases tóxicos que viaja a mais de 100 km/h e soterra tudo que estiver no caminho.

Além disso, é comum que o vulcão entre em erupção novamente, jogando o trabalho fora. Por exemplo: Plymouth, capital da ilha de Montserrat, foi destruída por um vulcão em 1995 e permanece abandonada. De tempos em tempos, novas erupções enterram a cidade-fantasma cada vez mais fundo.

Os solos vulcânicos jovens são férteis, então a vegetação pode se recuperar rapidamente. A limpeza só é considerada seriamente para necessidades pontuais – como liberar uma estrada. Caso o volume de lava seja muito grande, compensa mais desviar o asfalto.

Um outro motivo para deixar o derrame onde caiu é que ele pode ser útil para a pesquisa. Cientistas analisam a extensão e volume da lava para determinar o quanto seria arriscado habitar novamente a região no futuro.

Por fim, locais que passaram por grandes erupções geralmente viram pontos turísticos. É o caso da cidade de Catania, na Itália, que já foi atingida diversas vezes pelo vulcão Etna.

As cidades romanas de Pompeia e Herculano, congeladas no tempo pelos fluxos piroclásticos do Vesúvio, se tornaram dois dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo.

Pergunta de @portelayuri90, via Instagram

