Algum filme já levou zero no Rotten Tomatoes?
O site agrega opiniões de críticos. E estes longas foram fracassos unânimes.
O Rotten Tomatoes – caso o leitor que não é cinéfilo esteja se perguntando – é um site que compila as opiniões de críticos de jornais, revistas e portais do mundo todo sobre filmes recém-lançados.
Cada texto de opinião é classificado pela equipe do site como um tomate fresco (isto é, o crítico gostou do filme) ou um tomate podre (o crítico descascou o filme). Por exemplo: se o filme for avaliado com cinco críticas positivas e cinco negativas, ele ganhará a classificação “50% fresco”.
Alguns filmes já conseguiram a proeza de não receber nenhuma (pois é, absolutamente nenhuma) crítica positiva na mídia especializada. Portanto, ficaram com nota 0%.
Este Oráculo escolheu cinco para quem quiser passar um final de semana verdadeiramente deplorável na frente da TV. Não nos responsabilizamos por reações adversas.
“Tubarão 4 – A Vingança” (1987)
Era melhor ser mordido.
“De Volta à Lagoa Azul” (1991)
Pelados e decadentes.
“Bebês Geniais 2: Super Bebês” (2004)
Pior que trocar fralda.
“Os Seis Ridículos” (2015)
O título diz tudo.
“Gotti: O Chefe da Máfia” (2018)
Preso por formação
de quadrilha.