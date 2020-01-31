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Algum filme já levou zero no Rotten Tomatoes?

O site agrega opiniões de críticos. E estes longas foram fracassos unânimes.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 jan 2020, 11h06
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 (Mikhail Artamonov/Superinteressante)
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Algum filme já levou zero no Rotten Tomatoes? Priorizar nos meus resultados Google

O Rotten Tomatoes – caso o leitor que não é cinéfilo esteja se perguntando – é um site que compila as opiniões de críticos de jornais, revistas e portais do mundo todo sobre filmes recém-lançados.

Cada texto de opinião é classificado pela equipe do site como um tomate fresco (isto é, o crítico gostou do filme) ou um tomate podre (o crítico descascou o filme). Por exemplo: se o filme for avaliado com cinco críticas positivas e cinco negativas, ele ganhará a classificação “50% fresco”.

Alguns filmes já conseguiram a proeza de não receber nenhuma (pois é, absolutamente nenhuma) crítica positiva na mídia especializada. Portanto, ficaram com nota 0%.

Este Oráculo escolheu cinco para quem quiser passar um final de semana verdadeiramente deplorável na frente da TV. Não nos responsabilizamos por reações adversas.

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“Tubarão 4 – A Vingança” (1987)
Era melhor ser mordido.

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“De Volta à Lagoa Azul” (1991)
Pelados e decadentes.

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“Bebês Geniais 2: Super Bebês” (2004)
Pior que trocar fralda.

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“Os Seis Ridículos” (2015)
O título diz tudo.

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“Gotti: O Chefe da Máfia” (2018)
Preso por formação
de quadrilha.

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TAGS:
Cinema
Filmes
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