Algum filme já levou zero no Rotten Tomatoes?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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O Rotten Tomatoes – caso o leitor que não é cinéfilo esteja se perguntando – é um site que compila as opiniões de críticos de jornais, revistas e portais do mundo todo sobre filmes recém-lançados.

Cada texto de opinião é classificado pela equipe do site como um tomate fresco (isto é, o crítico gostou do filme) ou um tomate podre (o crítico descascou o filme). Por exemplo: se o filme for avaliado com cinco críticas positivas e cinco negativas, ele ganhará a classificação “50% fresco”.

Alguns filmes já conseguiram a proeza de não receber nenhuma (pois é, absolutamente nenhuma) crítica positiva na mídia especializada. Portanto, ficaram com nota 0%.

Este Oráculo escolheu cinco para quem quiser passar um final de semana verdadeiramente deplorável na frente da TV. Não nos responsabilizamos por reações adversas.

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“Tubarão 4 – A Vingança” (1987)

Era melhor ser mordido.

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“De Volta à Lagoa Azul” (1991)

Pelados e decadentes.

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“Bebês Geniais 2: Super Bebês” (2004)

Pior que trocar fralda.

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“Os Seis Ridículos” (2015)

O título diz tudo.

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“Gotti: O Chefe da Máfia” (2018)

Preso por formação

de quadrilha.