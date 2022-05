Cães enjoam quando engravidam?

Não. O que causa a náusea nas mulheres grávidas é o hormônio gonadotrofina coriônica humana (hCG), produzido em células da placenta. Ele é responsável pela sonolência, dores nas mamas, aumento do ventre e o enjoo característico da gestação. Para confirmar uma gravidez, o ginecologista costuma pedir um exame de concentração do hCG na urina ou no sangue.

Como o próprio nome diz, esse hormônio só é produzido em humanos. Já a gestação nos cães é diferente: as cadelas carregam os filhotes durante dois meses, mas não apresentam nenhum sintoma no primeiro mês. Os sinais de gravidez só aparecem nos últimos 25 dias – as mamas aumentam e a cachorrinha começa a caminhar mais lentamente devido ao peso no ventre. Mas os veterinários não detectam sintomas de enjoo.

“Diferentemente da mulher, não se avalia uma suspeita de gestação na cadela por meio de sintomas. É preciso fazer uma ultrassonografia entre 25 a 28 dias após o acasalamento, ou avaliar os sinais físicos e comportamentais que ela apresentará já próximo ao parto”, diz Anneliese de Souza Traldi, professora de reprodução animal da faculdade de veterinária da USP.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Pergunta de @anafalberti, via Instagram