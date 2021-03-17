Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Ciência

Como o oxigênio hospitalar vai parar dentro do cilindro?

Entenda como funcionam as usinas que filtram e envasam o gás.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 mar 2021, 13h18 | Atualizado em 17 mar 2021, 14h56
Foto de um cilindro de oxigênio hospitalar.
 (aydinmutlu/Getty Images)
Continua após publicidade
Como o oxigênio hospitalar vai parar dentro do cilindro? Priorizar nos meus resultados Google

O Oráculo conversou com o engenheiro Marlon Alexandre Bueno da Dinatec, uma empresa de São José dos Pinhais (PR) que fornece usinas de oxigênio medicinal para gerar o gás in loco, nos próprios hospiais. Durante o auge da crise no Norte do país, no começo deste ano, um cargueiro Força Aérea Brasileira (FAB) transportou uma usina da Dinatec para a cidade paraense de Oriximiná, quase na fronteira do Amazonas, onde havia dez leitos de UTI com problemas de abastecimento.

Esse maquinário separa o oxigênio do resto dos componentes do ar atmosférico e o libera direto na tubulação que vai para as UTIs. Também é possível envasar cilindros caso seja necessário enviar o gás para outra localidade. A usina gera o equivalente a 60 cilindros por dia.

O primeiro passo é captar e armazenar o ar atmosférico num reservatório, com auxílio de dois compressores. Um tipo de compressor comum em usinas de oxigênio usa um enorme parafuso giratório para sugar, canalizar e comprimir o ar. Compressores mais simples usam um pistão que sobe e desce dentro de uma cavidade. (Quando ele desce, o volume da cavidade cresce, o que diminui a pressão interna em relação à pressão atmosférica. É por isso que o ar entra.)

Depois de comprimido, o ar passa por filtros para poluentes e bactérias e por um secador que retém o vapor de água. Nessa altura do campeonato, umidade e sujeira já foram eliminados. Restam apenas os dois gases básicos da atmosfera da Terra: nitrogênio (78%) e oxigênio (21%). A última fase de filtragem ocorre no interior de um componente chamado concentrador, onde um material chamado zeolita barra o nitrogênio – deixando só os 21% de oxigênio que serão aproveitados.

Siga
Continua após a publicidade

Pergunta de @joaomedeiros.2, via Instagram.

Publicidade
TAGS:
Covid-19
hospital
OXIGÊNIO
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).