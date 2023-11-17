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Ciência

Como os cientistas sabem que espécies tão diferentes, como hipopótamos e baleias, são parentes?

Das semelhanças no DNA a determinadas estruturas ósseas, os biólogos tem um arsenal de truques para remontar a árvore da vida.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 nov 2023, 11h08
Ilustração de um hipopótamo mostrando seu álbum de fotos da família com uma baleia.
 (Veridiana Camelo/Superinteressante)
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Como os cientistas sabem que espécies tão diferentes, como hipopótamos e baleias, são parentes? Priorizar nos meus resultados Google

Cada descoberta é uma descoberta, então é complicado falar em um único “como”. Um critério possível é a semelhança entre os genomas: quanto mais parecida é a sequência de letrinhas de DNA de dois animais, maior o grau de parentesco deles na árvore da vida.

A diferença entre genomas também é uma medida do tempo que se passou desde que a linhagem se bifurcou: se há muitas letrinhas diferentes, é porque houve mais tempo para mutações se acumularem.

Usando esse método, chamado relógio molecular, pode-se demonstrar que o último animal que foi “avô” tanto de hipopótamos como baleias viveu há 53 milhões de anos. Depois, cada grupo de animais seguiu seu próprio caminho evolutivo. 

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Também existem, é claro, os fósseis dos antepassados dos animais atuais. No Paquistão, há ossadas do mamífero Pakicetus, que é uma das baleias mais antigas: viveu no Eoceno, entre 55 e 40 milhões de anos atrás. 

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Se parecia uma baleia? Nem um pouco. Trata-se de um quadrúpede com o tamanho de um cachorro, que vivia no litoral e nadava apenas para pescar seu alimento. Ao longo de milhões de anos, por seleção natural, o corpo dos descendentes Pakicetus se tornou cada vez mais hidrodinâmico, até adquirir a forma cilíndrica e as nadadeiras das baleias. Houve uma pressão evolutiva para torná-lo um anfíbio cada vez mais eficaz na pesca. 

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“Mas Oráculo, como os paleontólogos sabem que o Pakicetus pertence à linhagem das baleias se ele parecia um cachorro?” Graças a detalhes como uma estrutura óssea chamada bula timpânica, que só existe nas baleias, e que o Pakicetus já tinha. Há muitas características anatômicas típicas de um ou outro grupo que não são óbvias vendo o animal no zoológico, mas que permitem determinar sua posição na árvore da vida – do número de dedos aos orifícios no crânio.

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TAGS:
baleia
Biologia
evolução
genoma
hipopótamo
seleção natural
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