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Ciência

Como os pés de pinguins não congelam em contato com o gelo?

Conheça os truques que essas aves usam para não sofrer hipotermia

Por Luisa Costa 18 nov 2021, 16h11 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Dois pinguins andando no gelo.
 (Holger Leue/Getty Images)
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Como os pés de pinguins não congelam em contato com o gelo? Priorizar nos meus resultados Google

Quando o sangue é bombeado em direção aos pequenos pés da ave, ele perde um pouco de calor para o gelo antes de voltar perna acima rumo ao coração. Para não ficarem em apuros térmicos, os pinguins evoluíram um truquezinho. As artérias (vasos sanguíneos que fazem o caminho de ida) e as veias (caminho de volta) se enroscam uma em torno da outra logo antes de chegarem ao ponto mais próximo do chão, para que o sangue arterial transfira um pouco de calor para o sangue venoso e ele volte mais quentinho. Essa é só uma das mágicas dos pinguins para se agasalhar.

Ponto frio: algumas curiosidades sobre os pinguins

Os pés dos pinguins têm apenas ossos, tendões e pele espessa. Os músculos que os controlam ficam mais para cima na perna, longe do chão gelado.

Pinguins-imperadores se curvam para o barrigão cobrir as pernas, e se apoiam nos calcanhares para reduzir o contato dos pés com o gelo.

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A pele preta, que absorve mais calor, é forrada de gordura. A plumagem densa é impermeável, e as aves se espremem em bandos para se esquentar.

Pergunta de @landocota9, via Instagram.

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Fontes: BBC Earth Unplugged; Britannica Blog; Penguins Internacional.

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TAGS:
animais
AVES
frio
gelo
pinguim
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