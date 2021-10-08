Como sabemos de que cor eram os dinossauros para desenhá-los?

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“De uma maneira direta e várias maneiras indiretas”, explica o paleoartista Rodolfo Nogueira, que esculpe e ilustra profissionalmente dinossauros e outras espécies pré-históricas.

A maneira direta é mais rara: envolve analisar as células que costumavam formar a pele ou penas do animal, nas raras ocasiões em que essas partes moles são preservadas no fóssil (normalmente, apenas os ossos restam para contar a história). Como tais células têm equivalentes nas aves e répteis contemporâneos, a semelhança permite inferir a cor com razoável precisão.

Em ocasiões extremamente raras, um trecho de pele fossilizada indica até se o animal era liso ou manchado – ou se era mais claro ou mais escuro.

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Uma das maneiras indiretas consiste em procurar animais contemporâneos que tenham porte, hábitos ou habitat parecidos com os do dinossauro que está sendo estudado. Por exemplo: se répteis carnívoros de pequeno porte numa floresta tropical tendem a exibir certos padrões de camuflagem, é possível que um dinossauro vivendo nas mesmas condições tenha evoluído cores e formas similares em suas escamas. Continua sendo um palpite, mas um palpite baseado em evidências.

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A dieta de muitos animais também é capaz de influenciar sua cor. Outra boa pista são as relações filogenéticas entre os animais pré-históricos e os animais contemporâneos. Quanto mais aparentadas são duas espécies, maior é a chance de que elas usem os mesmos métodos de pigmentação.

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Pergunta de Maria Clara Rossini, repórter da Super.