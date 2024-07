Conexões: cinco graus de separação entre o Airbnb e o R&B

Airbnb

Plataforma para alugar em curto prazo casas, apês, quartos em imóveis maiores e outras acomodações. O nome é um trocadilho entre a expressão bed and breakfest (BnB, algo similar a uma pousada) e a cama oferecida no primeiro Airbnb, que era um…

Colchão de ar

Esses ícones do desconforto ortopédico notívago foram inventados em 1889 nos EUA pela Pneumatic Mattress & Cushion Company (Cia. de Colchões e Almofadas Pneumáticas) e eram populares entre os moradores de quitinetes da época, que podiam liberar algum espaço em seus apês. A empresa ficava em…

Reading

Essa vila em Massachusetts (a pronúncia é “wrédin”, embora a ortografia dê a impressão de que é “wrídin”) foi batizada em referência a uma Reading mais antiga, na Inglaterra. O nome, que vem da tribo anglo-saxã dos Readingas, virou sobrenome de muita gente, inclusive…

Otis Redding

O cantor de “These Arms of Mine” e “(Sittin’ on) the Dock of the Bay” foi um ídolo da música pop negra americana e um pilar da gravadora Stax, que, junto de sua concorrente Motown, liderava o mercado fonográfico do…

R&B

Rhythm and blues, um gênero afro-americano surgido entre as décadas de 1940 e 1950, derivado do blues e do jazz, e que deu origem a soul, funk, rock etc. Um de seus gênios foi Prince, e a casa em que ele gravou o clipe de “Purple Rain” está disponível para alugar no Airbnb.