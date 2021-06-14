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Ciência

De quem é a responsabilidade pela gestação de gêmeos – do pai ou da mãe?

Depende: estamos falando de gêmeos dizigóticos (que são diferentes) ou monozigóticos (que são idênticos)?

Por Luisa Costa 14 jun 2021, 10h51 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Foto mostrando as perninhas de dois bebês.
 (JGI/Jamie Grill/Getty Images)
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De quem é a responsabilidade pela gestação de gêmeos – do pai ou da mãe? Priorizar nos meus resultados Google

Para entender a contribuição da genética de cada membro do casal nas gestações de gêmeos, é preciso partir de uma diferenciação importante: entre os gêmeos monozigóticos e dizigóticos.

Os gêmeos monozigóticos são os gêmeos idênticos. Eles surgem a partir da fecundação de uma única célula reprodutiva feminina, o ovócito, por uma única célula reprodutiva masculina, o espermatozoide. O resultado dessa fecundação é o zigoto, que, neste caso, se divide em dois e dá origem a dois embriões. Os gêmeos monozigóticos são sempre do mesmo sexo e, de modo geral, compartilham o mesmo DNA.

Já os gêmeos dizigóticos não são idênticos e surgem a partir da fecundação de dois ovócitos por dois espermatozoides. Essa dupla fecundação dá origem a dois zigotos e, assim, a dois embriões. Como quaisquer irmãos, estes gêmeos compartilham cerca de 50% de seu DNA.

As gestações de gêmeos dizigóticos são principalmente “responsabilidade” da mãe, porque os fatores de suscetibilidade estão presentes na mulher. Um deles é a hiperovulação – a tendência de liberar mais de um ovócito mensalmente –, que aumenta a chance da dupla fecundação e, assim, da formação dos gêmeos não idênticos. Embora os homens possam carregar e transmitir os genes relacionados à hiperovulação, estes genes, é claro, só se manifestam nas mulheres. 

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Então, um “histórico” de gêmeos dizigóticos na família de um homem não o torna mais propenso a ser pai de gêmeos – mas, isso sim, avô de gêmeos. Isso porque ele pode transmitir os genes da hiperovulação a suas filhas, que podem vir a manifestar essa característica e se tornarem mães de gêmeos dizigóticos.

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Além dos genes, outros fatores sabidamente influenciam a probabilidade de uma mulher se tornar mãe de gêmeos não idênticos, como sua idade, etnia ou uso de técnicas de reprodução assistida.

Por outro lado, os fatores que aumentam a probabilidade de gestações de gêmeos monozigóticos ainda não são conhecidos profundamente. É muito provável que esse tipo de gravidez seja responsabilidade tanto do pai quanto da mãe, ainda que em diferentes proporções. 

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Esses bebês idênticos costumam aparecer em famílias que já possuem histórico, então é praticamente certo que genes estejam envolvidos no fenômeno – eles podem ter a ver com a implantação do embrião do útero, com níveis de cálcio no futuro bebê e uma série de outras variáveis… Essas são todas hipóteses, que ainda vão exigir muita pesquisa. 

Fonte: Sintia Belangero, professora do departamento de Morfologia e Genética da Universidade Federal de São Paulo

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TAGS:
gêmeos
Genética
gestação
Gravidez
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